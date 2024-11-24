洪申翰接任勞動部長 許甫批將建「勞動布」：打民意一個大巴掌
立委洪申翰將接任勞動部長、民進黨政策會執行長王義川要遞補進不分區立委。民眾黨副秘書長許甫批評，洪環團出身卻在環保議題上為政府擦脂抹粉，建立「環保布」，未來難道又再建立「勞動布」？另外有關民眾黨立法院黨團主任陳智菡要參選黨代表，許也說那是美麗的誤會。
許甫今下午赴新北新莊參與黨部所辦競選黨代表政見發表會前接受媒體聯訪。他表示，很多人去討論到洪申翰的學歷，但他更想談洪的經歷，洪最初因為關心環保，後來納入民進黨不分區立委，但從第一屆到現在，洪對於環保議題著墨越來越少，甚至在環團與政府出現扞格時，選擇幫政府擦脂抹粉，等於建立起「環保布」。
許甫指出，洪申翰沒有勞動相關經驗，卻要擔任勞動部長，難道他未來要再建立起「勞動布」嗎？各界都看到賴政府讓沒有交通長才與能力的人擔任交通部長，現在又讓沒有關心勞工勞權的人去當勞動部長，更讓每天在政論節目指三道四，甚至是顛倒是非的人遞補立委，這真的是打民意一個大大的巴掌，現在「民意至上」是「民進黨的意志至上」。
另外，傳陳智菡說也想要來選黨代表，最後好像因為黨費逾期繳交而資格不符？許甫回應，這是「美麗的誤會」，陳當初的確起心動念參選，想說能否再為黨做些什麼，不過在溝通跟理解後發現，陳現在就在民意機構立法院、也跟黨中央溝通無礙，這些黨代表的功能都已經在做；且黨代表就是反映民情給中央黨工，那他們自己現在就是黨工，所以就沒有想再去參選。
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