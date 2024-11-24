快訊

美核武預定地遭入侵...不明無人機群連3天現蹤 傳F-15E急升空追逐

12強冠軍戰今晚登場！全台最豐盛應援場在這 雞排、星巴克、爆米花免費供應

12強賽／中華隊奪冠仍無法衝上世界第一 王者日本超難撼動

王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院。圖／聯合報系資料照片

職場霸凌案原勞動部長何佩珊請辭獲准由立委洪申翰接任，不分區立委缺由王義川遞補。臉書粉專企鵝交通手札則列出王義川過去任台中交通局長的「政績」，表示王除了「海盜性格」，讓機車一定要在路口兩段式左轉外，王的豐功偉業不勝枚舉。

臉書粉專企鵝交通手札提到，王義川過去曾經任台中市交通局長，在立委補選中還慘輸國民黨的沈智慧，甚至面臨選舉保證金拿不回來的囧境，結果2年後同一選區，竟是同黨籍的民進黨莊競程擊敗沈智慧，「就可以知道王義川在台中市交通局長任內的施政作為，到底有多惹人嫌」。甚至有個說法是「林佳龍之所以會輸掉2018年的市長選舉，王義川功不可沒。」

他說，也幸好林佳龍任職交通部長時，王義川跑去搞桃園航空城，沒有跟著一起進入交通部，意外使林佳龍成為民進黨重新執掌中央政府以來，施政最正常也最願意聽取民意、與民間對話的交通部長，也是幸好身邊沒有那個自稱專業的幕僚。

粉專則提出過去王義川任台中市交通局長時，5件有登上新聞版面的事件：一，在台中車站前實施禁行機車，並稱只是暫時措施，半年之後就會恢復，但是牌面自2016年掛上後，直到2019年新交通局長上任，才終於移除；二，政治凌駕專業，聲稱BRT一定要有完整的專用路權跟優先號誌，無視國際上BRT的各種不同彈性形式，只為了廢除前朝趕鴨子上架的BRT系統，最後遭法院仲裁需賠償1億8000萬給機電廠商。

第三，公車8公里免費改10公里免費，大張旗鼓宣示市府支出照舊、不會減損乘客權益，實際上大改計費公式，造成業者慘虧達億元，進一步使市區路線大量減班，原先逐月增長的台中公車運量就此停滯；第四，推翻台中捷運路網規畫，藍線取消太平路段，改延伸往大里霧峰，取代原橘線計畫，造成整體進度延宕，如今藍線太平段也被放在遙遙無期的二階。

第五，橘線改稱「雙港輕軌」並變貪食蛇，西邊彎進中科，東邊再拉經洲際棒球場，還要再回到中清路，純繞駛路段里程暴增近10公里，模擬城市真實上演。粉專說，至於王選舉提出的「交通3支箭」：檢討兩段式左轉、廢除區間測速、減少科技執法，粉專說，只能說樂觀其成。

粉專企鵝交通手札說，不過因是遞補洪申翰的位置，所以這個會期王義川應該是會待在外交國防委員會。至於未來會不會進入交通委員會？依照「3席東部3席離島」的慣例，民進黨基本上等於有5~6席可以做分配，所以不能說沒有機會。不過他在文末提到，畢竟也不是沒有那種以前不被我們看好，經過溝通之後，反而是合作相當緊密的政治人物，如果王義川願意跟他們多多交流，也是相當期待。

不分區立委 交通部長 洪申翰 王義川

延伸閱讀

【重磅快評】吳崢的恭喜只是說出民進黨對霸凌案的真話

吳崢恭喜王義川惹議 李彥秀：賴清德不開除就是支持

繼陳世凱後洪申翰再搭「信賴」順風車 民進黨內爆焦慮

洪申翰接勞長 廖偉翔：從可笑喜劇變可怕鬼故事

相關新聞

洪申翰接任勞動部長 許甫批將建「勞動布」：打民意一個大巴掌

立委洪申翰將接任勞動部長、民進黨政策會執行長王義川要遞補進不分區立委。民眾黨副秘書長許甫批評，洪環團出身卻在環保議題上為...

王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

職場霸凌案原勞動部長何佩珊請辭獲准由立委洪申翰接任，不分區立委缺由王義川遞補。臉書粉專企鵝交通手札則列出王義川過去任台中...

洪申翰認聽過謝宜容鬼故事接勞動部長 蔣萬安曝民眾期待

勞動部職場霸凌案，原勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨立委洪申翰接任，由於洪申翰過去曾在政論節目談及霸凌案，坦言過去就曾聽...

洪申翰接勞長燙手山芋 黃士修：野心令人佩服、人生一大賭注

勞動部公務員之死案，社會強烈不滿，勞動部長何佩珊日前請辭獲准，行政院拍板由民進黨不分區立委洪申翰接任。核能流言終結者創辦...

洪申翰出身環團 搭上賴系順風車

民進黨立委洪申翰內定新任勞動部長，他出身環團，二○二○年進入民進黨不分區安全名單後踏入政壇，為民進黨新興派系「民主活水」...

「搶救王義川成功」 吳崢喊恭喜 白批把喪事辦成喜事

民進黨立委洪申翰接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補不分區立委，民進黨發言人吳崢在社群表示「搶救王義川成功了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。