王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

職場霸凌案原勞動部長何佩珊請辭獲准由立委洪申翰接任，不分區立委缺由王義川遞補。臉書粉專企鵝交通手札則列出王義川過去任台中交通局長的「政績」，表示王除了「海盜性格」，讓機車一定要在路口兩段式左轉外，王的豐功偉業不勝枚舉。

臉書粉專企鵝交通手札提到，王義川過去曾經任台中市交通局長，在立委補選中還慘輸國民黨的沈智慧，甚至面臨選舉保證金拿不回來的囧境，結果2年後同一選區，竟是同黨籍的民進黨莊競程擊敗沈智慧，「就可以知道王義川在台中市交通局長任內的施政作為，到底有多惹人嫌」。甚至有個說法是「林佳龍之所以會輸掉2018年的市長選舉，王義川功不可沒。」

他說，也幸好林佳龍任職交通部長時，王義川跑去搞桃園航空城，沒有跟著一起進入交通部，意外使林佳龍成為民進黨重新執掌中央政府以來，施政最正常也最願意聽取民意、與民間對話的交通部長，也是幸好身邊沒有那個自稱專業的幕僚。

粉專則提出過去王義川任台中市交通局長時，5件有登上新聞版面的事件：一，在台中車站前實施禁行機車，並稱只是暫時措施，半年之後就會恢復，但是牌面自2016年掛上後，直到2019年新交通局長上任，才終於移除；二，政治凌駕專業，聲稱BRT一定要有完整的專用路權跟優先號誌，無視國際上BRT的各種不同彈性形式，只為了廢除前朝趕鴨子上架的BRT系統，最後遭法院仲裁需賠償1億8000萬給機電廠商。

第三，公車8公里免費改10公里免費，大張旗鼓宣示市府支出照舊、不會減損乘客權益，實際上大改計費公式，造成業者慘虧達億元，進一步使市區路線大量減班，原先逐月增長的台中公車運量就此停滯；第四，推翻台中捷運路網規畫，藍線取消太平路段，改延伸往大里霧峰，取代原橘線計畫，造成整體進度延宕，如今藍線太平段也被放在遙遙無期的二階。

第五，橘線改稱「雙港輕軌」並變貪食蛇，西邊彎進中科，東邊再拉經洲際棒球場，還要再回到中清路，純繞駛路段里程暴增近10公里，模擬城市真實上演。粉專說，至於王選舉提出的「交通3支箭」：檢討兩段式左轉、廢除區間測速、減少科技執法，粉專說，只能說樂觀其成。

粉專企鵝交通手札說，不過因是遞補洪申翰的位置，所以這個會期王義川應該是會待在外交國防委員會。至於未來會不會進入交通委員會？依照「3席東部3席離島」的慣例，民進黨基本上等於有5~6席可以做分配，所以不能說沒有機會。不過他在文末提到，畢竟也不是沒有那種以前不被我們看好，經過溝通之後，反而是合作相當緊密的政治人物，如果王義川願意跟他們多多交流，也是相當期待。