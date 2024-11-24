洪申翰接勞長燙手山芋 黃士修：野心令人佩服、人生一大賭注

勞動部公務員之死案，社會強烈不滿，勞動部長何佩珊日前請辭獲准，行政院拍板由民進黨不分區立委洪申翰接任。核能流言終結者創辦人黃士修表示，這次洪申翰願意接下勞動部長的燙手山芋和自己的政治生涯大有關係，也是對賴清德總統陣營最明白的表態。

在勞動部職場霸凌爭議延燒的當下，洪申翰臨危受命接任勞動部長，他在臉書表示，現在是勞動部非常的艱困時刻，必須重拾社會對勞動部作為全國勞動主管機關的信任，更需要重新凝聚部內同仁這段時間低落的士氣，這會是一個挑戰非常非常大，也不能失敗的任務。但既然接下了他就會全力以赴。

黃士修表示，洪申翰2016年就已經在行政院能源及減碳辦公室擔任委員，但是社運圈在那段期間，其實沒有很多人知道洪申翰已經在政治圈服務，2020當上全國不分區立委後，2022年民進黨地方選舉大敗後時任副總統的賴清德接任黨主席，2023年初賴清德就已經在為總統大選鋪路，洪申翰也在那時從蔡英文那邊逐漸往賴清德的一方傾斜。

黃士修說，洪申翰2020年排進全國不分區時，掛的代表是環保團體，2024年排進第二次不分區時，名單中的備註仍繼續掛環保專長，但洪申翰自第一屆不分區以來鮮少主動談及環保議題，在第一屆時就已積極參與黨團事務。

黃士修表示，面對國際對核能立場的改變，以及賴總統對核能態度的開放，回頭看2016年到2024年這8年，尤其洪申翰在2021四大公投還是反核方主戰派，但在2024賴清德掌權以來，洪申翰已很久沒有深入談及反核和能源的事，可見其政治的鋪陳是非常精心的。

洪申翰日前在政論節目中說，早在公務員之死案發生前，便已聽說勞發署前北分署長謝宜容在職場管理的問題，也有反映到勞動部最高層級，洪申翰明明知道這樣說一定會被各界痛罵，為何還選擇這樣做？

黃士修說，能連任到第二屆不分區，對洪申翰個人而言已經是特例了，洪申翰也知道自己和賴清德並非換帖關係，賴清德總統也不可能不清楚洪申翰是蔡英文的人，即使行政院長卓榮泰心中有適合的勞動部長人選，但這些人都不敢接下，就算是上面要試探洪申翰也好，「他也願意接下勞動部長這個燙手山芋，而且還要力求表現，否則很難會有下個政治4年」。

黃士修說，洪申翰出社會以來參加許多社運、環運等，然而勞運的領域和過去完全不同，洪申翰過去的經歷和勞運其實並沒有什麼關係，「但他在野心上確實令人佩服，因為這次是他人生的一大賭注」。