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勞團看新勞長：檢驗洪申翰是否換位換腦袋

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
新任勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照
新任勞動部長洪申翰。圖／聯合報系資料照

立委洪申翰臨危受命接任勞動部長，讓不少勞團大感意外。台灣工人鬥陣總工會秘書長姚光祖表示，洪申翰出身環團，廣義就是代表社運參政，期待他「一定要站在過去的社運立場」，上任後能「還我七天國假」。

全國產業總工會理事長戴國榮則說，洪申翰擁有社運及立委經歷，在衛環委員會也參與不少勞動相關法律修訂，「應很快能進入狀況」。

戴國榮說，洪申翰首要任務就是營造友善、健康職場環境，呼籲參考國際勞工組織的防止暴力與騷擾公約，將執行職務遭受不法侵害預防指引提升到法律位階，明確化職場霸凌的定義、樣態，健全通報、申訴及處理機制；並仿效法國推動離線權。

至於勞保財務危機，姚光祖認為，賴政府雖已定調持續撥補，但就長期財務結構來看，勞保基金入不敷出，「撥補不是不能做，但不能只撥補」，工人鬥陣總工會主張應跟財團抽稅，而非一直以全民納稅錢編列預算來補勞保破洞。

台灣國際勞工協會研究員吳靜如說，洪申翰深知移工政策沉痾，過去也屢為移工發聲，接勞長後會維持過往立場，還是換位置、換腦袋？值得觀察。

洪申翰 社運 職場霸凌

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