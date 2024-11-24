冷眼集／「夠信賴 有官當」 成政壇顯學

勞動部勞發署公務員受霸凌事件，引發政壇大風吹，勞動部長何佩珊請辭獲准，將由民進黨立委洪申翰接任勞長。洪申翰並無勞工相關領域背景，從政歷練也相當淺薄，能夠如此被層峰賞識，原因和交通部長陳世凱如出一轍，黨內派系站對邊成了主因；也再度應證了當前政壇顯學，「夠信賴，有官當」。

早在賴清德公布新內閣名單之時，外界就嗅到了賴政府小圈圈用人的行事風格，內閣竟有半數以上不是新潮流，就是長年與賴清德交好的「賴友友」，不夠「信賴」的林佳龍、鄭文燦，縱使在民進黨內中生代呼風喚雨，都只能拿到次要職位。

這串酬庸名單近來又增陳世凱、姚立明兩人，且開始對國營事業一連串清洗，如今洪申翰再上位，顯示賴政府「用人唯親」風格，非但沒收斂，反而變本加厲。

洪申翰二○二○年由環團轉戰政壇，正是由時任民進黨主席卓榮泰提名為不分區立委，從此被視為卓領軍的「民主活水」重要成員；隨著卓出任行政院長，民主活水也躍升國王人馬，被納入新賴系範疇。

今年連任立委後，洪申翰愈來愈少談環保議題，也鮮少批評賴政府，受訪時經常掛在嘴邊的一句話是「賴總統曾經說過」。今年七月民進黨全代會改組中常委，洪申翰更以代表民主活水之姿，成功突圍搶下一席，為新賴系在中常會增添火力。

洪申翰人事案給綠營的啟示為，想在賴政府任個一官半職，有無專業能力不重要，甚至政治光譜是否「根正苗綠」也只是其次，唯有「信賴指數」足夠，才能獲得高層關愛眼神。