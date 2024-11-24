王義川被譏「王膝知」 好鬥、會拗、兩面刃

民進黨政策會執行長王義川將遞補進立委席次入立院，他能言善道，從政之路走的是幽默詼諧非典型路線，今年大選中發起「搶救義川大兵」活動一舉暴紅，但快人快語也鬧出不少笑話，曾脫口中國高鐵沒有靠背，被戲稱「靠背川」；手機監控疑雲更稱，集會人口組成，膝蓋看一看就知，被酸「王膝知」。

王義川隸屬民進黨正國會，是林佳龍倚重大將。林佳龍過去競選台中市長時，邀王義川主導他的交通政策白皮書，任內知名的山手線計畫、捷運藍線與綠線規畫，全出自王義川之手，深得林佳龍讚賞，甚至口出「台中有三川，柳川綠川王義川」名言。

王義川也在此時期展露好辯政治性格，為了捍衛政策，常上演舌戰議員戲碼；林佳龍連任失敗後，王義川近年活躍於各大政論節目，「好鬥、會拗」風格延續至今。典型路線評價兩極，支持者指他講話渲染力強，即使搞笑，也兼具邏輯性，批評者則認為根本是跳梁小丑。

王義川曾鬧出不少爭議，前陣子「青鳥」包圍立法院，王義川聲稱，看中華電信手機訊號資料，就可知現場集會人口性別、年齡組成，被質疑國家機器監控人民。王義川回應，其實集會人口資料根本不用大費周章，用膝蓋看一看也知道，在被酸拗不過就語無倫次，根本「王膝知」。

民進黨友人笑說，王義川有「帶賽老闆」體質，之前教書的學校收掉；任交通局長，結果市長林佳龍連任失利；後來到桃園航空城公司當董事長一年多，民進黨就失去桃園政權，這幾年一直在換工作。

而現在王義川將出任立委，這把兩面刃對賴政府是加分或扣分，很快就有答案。