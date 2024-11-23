【重磅快評】吳崢的恭喜只是說出民進黨對霸凌案的真話

民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，並將由民進黨政策會執行長王義川遞補不分區，民進黨發言人吳崢第一時間發文道賀王義川，還說搶救王義川成功，遭到外界強烈批判。不過，話說回來，吳崢的發言並非「失言」，也不過是透露了民進黨內對這起霸凌案的真心話，否則怎麼會是由早知霸凌案卻選擇默不作聲的洪申翰接任勞長？

這名公務員不堪霸凌導致輕生事件發生迄今已近20天，綜觀整起事件的發展，可以很清楚看到民進黨內從上到下，眼中只有對事件的處理，沒有絲毫對人命的憐惜。11月4日這名公務員被進辦公室的同事發現死亡後，勞動部卻是選擇壓案，直到數天後，勞動部北分署員工在Threads及向民進黨新北市議員李宇翔爆料，勞動部才被動地在8日展開調查。如果不是有人看不下去對外爆料，勞動部看起來只想一路繼續壓下去。

而經過了10幾天調查，勞動部19日公布的調查結果，卻是指無法證明該名員工遭到北分署長謝宜容霸凌，並稱謝在工作上的要求「目的良善」，頓時讓網路炸鍋。時任部長的何佩珊說還說要協助吳員向考試院爭取因公傷亡的公務員撫卹補償，員工被慣老闆霸凌尋短，結果慣老闆的做法卻是幫他申請入祀忠烈祠，這種刻意模糊焦點的用心可惡至極。

隔天上午，何佩珊到立法院備詢，仍堅稱「目的良善」是專業術語，朝野立委砲轟連連，輿論也不斷發酵。向來對於網路聲量高度監控的民進黨，必定也察覺到事態不妙，下午何佩珊再到立法院備詢改口，表示「目的良善」用詞錯了，並在當天下午宣布請辭。同時間行政院長卓榮泰出面道歉，並提出所謂的改善作為，隨後賴清德總統也在臉書發文道歉，22日出席公開活動時再親自道歉一次，行政院並火速批准何佩珊的辭呈。

賴卓貌似對此事懺悔、自責，但隨後被證實洪申翰接任勞長的人事案卻完全顯露府院對於此事的真實態度。姑且不論環團出身的洪申翰不具有勞動專業背景，幾天前，他在政論節目自爆，早在輕生案發生前，多位立委就已得知謝宜容的傳聞，顯然此事在黨內流傳已久，問題是大家卻視而不見。洪申翰表示自己有向勞動部最高層反映，更說自己對於這起事件心理有愧疚，當場被同台來賓民進黨前立委沈富雄吐槽：「是因為他輕生了，你們才愧疚，如果他沒死嘞？」

洪申翰當初以社運代表入列民進黨不分區，這幾年卻成為不折不扣的執政黨禁衛軍，面對黨內這起不公不義的事件，他選擇沉默不語，事後才放馬後炮故作後悔狀，也難怪會被批評是鱷魚的眼淚。如今賴卓更選了「壓案」的洪申翰接任勞長，更加凸顯了府院這一切的作為都是為了止血，而不是真心對於這起霸凌案的反省。

而在人事案發布後，類似吳崢「賀喜」說更是充斥綠營民代及側翼臉書粉專，其也充分顯示，此事在民進黨的大腦裡，這只是一個需要危機處理的案件而已，沒有一絲對無辜年輕人命的疼惜，吳崢作為黨的發言人，也不過真實透露了黨內的心跡罷了。