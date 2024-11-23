【重磅快評】賴賴相護：一條人命，二鳥升官，無傷「大局」

勞動部公務員遭霸凌輕生案，府院以「調查嚴懲換部長」暫時止血。民進黨危機處理向來以周五為生死線，這次也不例外，務使賴總統安心出訪。然而，冤死一名無辜公務員，結果卻是總統豢養的兩隻老青鳥飛升，樂得民進黨發言人大喊恭喜。被害人尚未過七七，執政黨已喪事喜辦，民意埋單嗎？

賴卓二人重申要嚴辦嚴懲，卻交給對檢舉無動於衷、堅定唯黨意是從的洪申翰接掌勞部，重新調查仍由弊端叢生的勞動部共犯結構主理。菊系的腐吏交給菊系的勞動部、監察院調查，他們會把除害的刀指向自己嗎？賴總統豈敢隨便敲打他的「三八大姐」？官官相護的命案，最後以「賴賴相護」收場，有遺憾卻不意外。

不論洪申翰如何啟動第二次調查，就勞動部權力結構，外界有充分理由質疑中立與公正性。勞委會（部）成立至今近40年，陳菊與許銘春任期就逾三分之一，人事關係盤根錯節。社會期待二次調查能針對製造及縱容霸凌的共犯結構，若再讓「菊系查菊系」，能服人心嗎？看看第一次調查，花媽愛將許傳盛主導下，偏袒自己人，寫出「還優秀人才清白」結論，難保這回沒有另一個「許傳盛」。

所謂的嚴懲究責更是笑話。勞動部為平眾怒，由考績會緊急對北分署長謝宜容作出兩大過免職處分，卻是先宣布再開會，被人發現引用條文根本治不了霸凌，文不對題。連同勞發署長等人的處分，都遭質疑程序及引用法條有失完備嚴謹，被譏「打假球」。處分送到銓敘部後，可能被退回重辦。

若輔以第一版護短的調查報告，謝宜容一干人等都能輕易提出救濟案，推翻處分。滿朝裙帶亂舞，多的是官缺，以功補過後又是好漢。「假處分真掩護」，沒有人敢冒被報復的風險再出來吹哨，設立再多申訴機制等同上演少林足球。

若干人士稱「霸凌」無法可辦，然而追本溯源，從霸凌集團的權力運作，包括違反「公務員升遷法」拔升謝宜容、北分署一年來半數以上員工求去，以及檢舉吃案等，徹底調查仍有機會還被害者公道。不過，看不出賴總統有心整頓勞動部的病態權力結構。

綠委林淑芬指控，謝宜容以公帑替前部長許銘春送禮作人情，二人不時與勞動部次長許傳盛與勞發署長蔡孟良「吃喝玩樂」。謝宜容用公帑「向上管理」仕途，充分顯示勞動部的菊系官員酒肉交陪，這些裙帶關係加持謝宜容扮起土皇帝。事涉貪腐，府院裝沒看到嗎？檢方應比照柯文哲標準立案傳喚相關人等，並搜索帳冊，查出有那些高官收禮飲宴。

周三下午起綠媒充斥「綠鱷」，痛批謝宜容，佯慰死者在天之靈。要不是大老闆下令斷尾求生，哪裡會有部長下台、院長鞠躬致歉的結局。然而，起用洪申翰，不過是菊版的官官相護換成賴版。舔來的官位仍得跪著端飯碗，護大局為先。何佩珊作不到的，洪申翰也難作到。