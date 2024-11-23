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吳崢恭喜王義川惹議 李彥秀：賴清德不開除就是支持

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨發言人吳崢昨晚在社群恭喜民進黨政策委員會執行長王義川，引發批評。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢昨晚在社群恭喜民進黨政策委員會執行長王義川，引發批評。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委洪申翰將接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川可遞補為不分區立委。民進黨發言人吳崢卻發文「恭喜」王義川，引發批評。國民黨立委李彥秀批「冷血」，賴清德為民進黨主席，若不立刻開除吳崢，就是支持吳崢的言論。

李彥秀說，捍衛勞權的勞動部成為「霸凌特區」、「勞工地獄」，口口聲聲要與勞工站在一起的民進黨，成為霸凌的加害者。吳崢居然第一時間在社群媒體發文：「恭喜川哥！打假除怪！」直呼「搶救王義川成功」。要何等的無情，才會把人命的逝去，視為個人的成功？要何等的冷血，才會把勞工的生命，當成政治權位的腳踏墊？將人命關天，當成人命「官」天。

李彥秀批，當全國人民都在哀悼、都在檢討的時刻，民進黨中央居然還在恭喜、還在道賀，真的讓2300萬人情何以堪，更凸顯賴清德總統與行政院長卓榮泰的道歉是多麼的廉價、矯情、無良。吳崢不僅是失言，更是失去起碼的人性，賴清德身兼民進黨主席，若不立刻開除吳崢，就是支持吳崢的言論。

吳崢 李彥秀 民進黨

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