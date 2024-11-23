卓揆正式宣布洪申翰接任勞動部長 交付三大任務

針對近日公務機關發生職場霸凌事件，造成國人與社會紛擾，行政院長卓榮泰23日視察澎湖地區供水改善情形時，再度對不幸過世同仁的家屬表達遺憾與不捨，並強調會深刻檢討。同時，他也正式對外宣布由立法委員洪申翰接任新任勞動部部長，並賦予三大任務：第一，穩定勞動部同仁工作情緒；第二，健全友善、合理的職場環境；第三，提出完整勞工政策，滿足國家發展過程中產業與人民的需求。

卓院長指出，勞動部何佩珊部長21日已親自前來行政院，表達她願意負起所有責任，並提出辭呈，展現負責任的態度，唯有如此，包括勞動部在內的所有行政團隊才能確實深刻檢討，並提出具體改善作為，因此他已批准何部長的辭呈。

卓院長表示，為積極穩定政府機關同仁的士氣，昨日他也約見洪申翰委員，雙方深入討論未來勞工政策及相關計畫後凝聚共識，他要肯定與感謝洪委員願意出任勞動部部長一職。

卓院長還提到，洪委員是一位年輕熱情、專業認真的立委，不僅學習能力佳，在各方面表現亦相當穩健，不僅具備環保專業，也長期關注公共議題，與公民團體、勞工團體關係融洽，互動應對得宜，深獲許多勞工朋友信任。

卓院長期許洪委員接任勞動部部長後，在勞工議題上繼續努力，並賦予其三項亟待解決的任務：第一，穩定勞動部同仁工作情緒；第二，健全友善、合理的職場環境，讓所有勞工朋友能在安全的環境中，為國家與人民效力；第三，提出完整勞工政策，滿足國家發展過程中產業與人民的需求。

此外，卓院長也希望勞動部新任部長上任後，在國人更多指教、鼓勵與支持下，能夠努力檢討此次事件，將遺憾化為具體行動與工作績效，讓大家看見政府及所有公私部門正視勞工議題，共同營造更友善、合理的勞動環境。