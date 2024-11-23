繼陳世凱後洪申翰再搭「信賴」順風車 民進黨內爆焦慮

勞動部霸凌案爭議，民進黨立委洪申翰街接任勞動部長，賴政府內閣「用人唯親」再度引發討論。民進黨內不安感漸漸浮出，交通部長陳世凱先前就被說靠「賴系」才接任，如今民主活水連線的洪申翰成為第二例。黨內人士憂心，「人民、勞工會怎麼看民進黨？用人邏輯實在是看不懂。」

賴清德內閣用人哲學再度引發討論。民進黨人士表示，其實從勞動部發展署北分署前署長謝宜容案件越演越烈，壓不住人民怒火後，就很憂心會影響到民進黨民調、甚至是賴清德總統的執政滿意度，如今洪申翰確定接任勞動部長後，恐怕會是在野黨拿來攻擊的主要目標。

民進黨人士坦言，陳世凱沒有交通背景，且沒選上立委，以台中議員之姿，搭便車直升部會首長當範例已經很慘，基層普遍看到陳的表現都搖頭，如今又再多一個「親」賴系上位。

該人士細數三項不適任理由，說即使洪申翰任不分區立委期間並未出錯，或是有太大爭議，但洪申翰出身環團，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長，也沒有勞權相關背景，如今成為順風車第2位乘客；且洪申翰說早聽過「謝宜容霸凌鬼故事」，卻沒有實質作為，「要勞工們怎麼想？」最後環團本質上是「衝撞的」，在行政體系位置上，就要去「調和鼎鼐」很多人事物，「用人邏輯實在是看不懂。」