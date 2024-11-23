洪申翰將接掌勞動部 林右昌肯定：必能發揮所長

民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，民進黨秘書長林右昌今天指出，洪申翰擔任立委期間表現非常好，長期關心勞工、環境議題，相信接任部長一定能發揮所長、解決問題。

勞動部勞發署北分署公務員輕生，疑因遭受長官（前北分署長謝宜容）職場霸凌所致。勞動部日前公布行政調查報告遭質疑懲處過輕，總統賴清德、行政院長卓榮泰出面致歉，勞動部長何佩珊請辭獲准，改由洪申翰接任部長，不分區立委遺缺由民進黨政策會執行長王義川遞補。

林右昌今天出席新北市五股區集福宮福德爺建宮動土大典時接受媒體聯訪。針對謝宜容涉霸凌下屬，林右昌說，行政部門非常重視此事，賴總統與卓榮泰都表達嚴正態度，也嚴肅處理此事。

林右昌指出，洪申翰擔任立委期間表現非常好，長期關心勞工、環境相關議題，相信洪申翰接任部長一定能發揮所長，帶領勞動部讓業務推動更順暢，也會妥適解決勞動部目前遇到問題。

針對遞補的王義川，林右昌表示，王義川擅長以淺顯易懂語言讓民眾了解艱澀議題，他相信王義川進入立法院對議題攻防或立法程序等都可發揮很大貢獻。

林右昌指出，特別是現在立法院在審選罷法、財劃法等議題都很艱澀，也關乎每個人權益，怎麼讓社會更清楚、讓大家關心民進黨立法院黨團為台灣社會守護什麼，王義川一定能有所發揮。

參與活動的民進黨立法委員蘇巧慧接受媒體採訪時表示，她與洪申翰在衛環委員會打拚過，洪申翰是注重勞權、環保，在很多議題都有進步觀念的新世代，非常認真，洪申翰在這時機點接下勞動部長，她要給予無限祝福，大家在不同位置守護台灣，這是好安排，為洪申翰加油。

由於林右昌與蘇巧慧都是2026新北市長選舉熱門人選，針對今天同台是否有競爭意味。林右昌說，他不知道蘇巧慧會來，不過五股是新北市重點發展區域，集福宮福德爺守護地方超過200年，建厝是地方大事，他很榮幸受廟方邀請參加。

蘇巧慧表示，大家一起參與是好事，相信林右昌有很多行程，大家一起為地方祈福是共同努力的事。