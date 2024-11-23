洪申翰接勞動部長 蘇清泉：要重新報告施政理念
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委、立院衛環委員會召委蘇清泉今日表示，洪申翰要來報告跟說明施政理念。他也問，是否有些預算要重新編列？
勞動部公務員輕生案引發社會眾怒，勞動部長何佩珊辭職負責，洪申翰將接任勞動部長。因勞動部長更替，或牽動預算編列問題。
蘇清泉說，關於洪申翰接任勞動部長，他有三點說明。第一是洪申翰有其個人想法、看法，要來立法院衛環委員會重新報告及說明施政理念。第二是，是否有些跟洪申翰實施理念相關的預算要重新編列？
蘇清泉表示，第三是，既然洪申翰早就知道霸凌事件，洪說他有反映，為何不早處理，讓事情一發不可收拾？現在洪申翰接任勞動部長，看他如何善後。大家共同督促。勞工朋友跟公務人員的權益，大家一起來督促。
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