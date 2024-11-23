洪申翰接勞長 廖偉翔：從可笑喜劇變可怕鬼故事
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委廖偉翔今日表示，賴政府的人事安排從可笑的喜劇變成了可怕的鬼故事，勞動部應該是捍衛勞工權益的堡壘，而非政治酬庸的犧牲品。
勞動部公務員輕生案引發社會眾怒，勞動部長何佩珊辭職負責，洪申翰將接任勞動部長。因洪申翰過去專注環保議題，故此項人事安排，引起在野批評。
廖偉翔說，賴政府的人事安排從可笑的喜劇變成了可怕的鬼故事，這次任命洪申翰為勞動部長，讓全國人民震驚又錯愕，一個過去號稱專注環保的政治人物卻被安排到勞動部，這樣的用人邏輯完全脫離專業需求，凸顯賴政府用人唯圈內，不問專業的缺陷。
廖偉翔表示，翻看洪申翰的過往經歷，令人印象深刻的並非政策能力，而是政治操作。洪申翰在三接藻礁爭議中的立場反覆，從環保基金派到政權附庸的急轉彎，充分顯示他毫無原則，如今他的任命不是為了拆解勞資問題，而是埋下更多矛盾的隱患。
廖偉翔指出，更讓人擔憂的是，洪申翰曾經表示自己早已聽聞謝宜容的鬼故事，卻從未採取任何實際有效的行動，這樣的沉默不只是袖手旁觀，而是對於問題的縱容，未來勞工的權益是否會繼續被他當作鬼故事來聽，卻無法真正解決問題。
廖偉翔強調，勞動部應該是捍衛勞工權益的堡壘，而非政治酬庸的犧牲品，強烈呼籲政府，停止任人唯親的用人文化，真正以專業為導向，選拔能為勞工發聲、解決問題的部長，避免讓國人對於勞動政策的未來更加的失望。
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