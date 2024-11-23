洪申翰將接勞長 蘇巧慧、林右昌都認能發揮所長

勞動部公務員之死，勞動部前部長何佩珊請辭獲准，將由民進黨立委洪申翰接任。新北市立委蘇巧慧與民進黨祕書長林右昌今天出席五股集福宮動土大典時，都強調洪申翰的專業，一定能夠發揮所長為勞工爭取權益。

林右昌說，這件事相關行政部門都非常重視，包括院長卓榮泰、賴總統都表達嚴正的態度跟立場，這個事情不應該用一個單一事情來看待，整個行政部門目前也很努力，建立相關機制與檢討。

林右昌說，洪申翰委員擔任立法委員期間表現非常好，他長期關心勞工環境弱勢議題，相信他接任勞動部長，一定是能發揮所長，也能帶領整個勞動部業務推動更加順暢，當然也會妥適解決勞動部所面對到的這個問題。

蘇巧慧則說，他跟洪申翰一起在立法院衛環委員會打拚過，深深知道他是一位注重勞權、注重環保的委員，在很多議題都有進步觀念的一個新世代，今天在這個時機點接下了勞動部長位置，無限祝福，大家就是在不同的位置上，一起守護台灣，是一個好的安排。

王義川將接任不分區立委，林右昌說，王義川能用非常淺顯易懂語言，把正在發生的時事議題，或非常艱澀的法律課題讓民眾了解清楚，進入立法院之後一定可以扮演非常好的議題攻防角色，包括選罷法、財劃法相關議題都非常的艱澀，王義川能讓社會大眾更清楚。