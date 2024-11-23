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霸凌案...卓揆赴澎再度道歉 透露洪申翰昨「長考」後接任新職

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
行政院長卓榮泰今天赴澎湖視察供水改善情形，為勞動部霸凌事件再度公開道歉。圖／本報資料照片，記者侯永全／攝影
行政院長卓榮泰今天赴澎湖視察供水改善情形，為勞動部霸凌事件再度公開道歉。圖／本報資料照片，記者侯永全／攝影

行政院長卓榮泰今天視察澎湖地區供水改善情形，他對勞動部發生員工疑遭霸凌輕生，再度公開道歉。卓榮泰表示，最近帶給國人的困擾，「尤其是勞動部發生這麼一件不幸、同仁離世的事情」，他要再度表達他個人及整個團隊的遺憾、不捨，以及深刻的檢討。

卓榮泰今天上午視察自來水公司第七區管理處在澎湖地區供水改善情形，致詞時，向隨行的經濟部長郭智輝說抱歉，並直接點出「今天大家有興趣的是未來的洪部長」，便主動提及勞動部長新人事。

勞動部長何佩珊請辭獲准，由民進黨立委洪申翰接任，卓榮泰說，雖然洪申翰的專業在環保，但他長期接觸公共議題、公民團體非常融洽得體，許多勞工朋友對他也非常信任，勞工團體也跟他保持很好關係，洪昨天也很訝異，但後來討論很多關於勞工政策的共同想法以及計畫後，經過長考和討論，洪申翰也願意出任勞動部長。

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