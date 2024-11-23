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在野質疑洪申翰能力不足 吳思瑤：別因議事攻防貼標籤

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委洪申翰接任勞動部長，但專長、經歷受到質疑。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，雖然黨團頓失戰力，但國家需要洪申翰，相信洪申翰會是最貼近土地跟民意的部長，在野黨不必因為過去攻防貼標籤。

吳思瑤指出，洪申翰是黨團副幹事長，過去一年要是沒有洪沒辦法打戰，私心感到不捨。洪申翰從社運戰將到立委，現在國家有需要，接任勞動部長救火，整個爭議事件必須拿出魄力跟政治訓練，好好妥處善後，相信未來會是最接近土地跟民意的部長。

吳思瑤表示，洪申翰長期重視制度建立，希望能從這次個案檢視，作為通案處理制度革新，相信洪申翰可以做到。

在野黨質疑洪申翰對勞動部政策不熟悉，吳思瑤反擊說，在野黨沒有用心問政，如果好好觀察可以看到洪申翰專業能力跨委員會，長期關注建立永續制度，怎麼會有專業問政不及格的立委來批評洪申翰，呼籲在野黨不要因為過去立院攻防朝野有對立，就貼上不公平標籤。

洪申翰擔任勞動部長後所留下立委遺缺，將由民進黨政策會執行長王義川遞補。吳思瑤表示，王義川曾任地方局處長，也是政策會執行長，每次黨團會議都有列席參加，相信對議事攻防熟悉，也會是黨團超強戰力，以後民眾黨團總召黃國昌的咆哮，就交給王義川對付。

勞動部 吳思瑤 洪申翰 王義川

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