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「請別說恭喜」公務員之死爭議接勞長 洪申翰：不能失敗的任務

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長的，他說，此時接勞長是極挑戰、也不能失敗的任務。圖／取自洪申翰臉書
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長的，他說，此時接勞長是極挑戰、也不能失敗的任務。圖／取自洪申翰臉書

民進黨不分區立委洪申翰，在勞動部霸凌爭議延燒之時，臨危受命接任勞動部長。他今天透過臉書表示，現在是勞動部的艱困時刻，必須重拾社會全國最高勞動主管機關的信任，也需要重新凝聚內部士氣，這是一個極具挑戰、且不能失敗的任務，「但既然接下了，我就會全力以赴。」

洪申翰說，他謝謝行政院的邀請，但心裡也明白，這份邀請背後是沉重的期待。因為於內、於外，這個當下，都是勞動部非常艱困的時刻。除了必須重拾社會對勞動部作為全國勞動主管機關的信任，更需要重新凝聚勞動部內同仁這段時間低落的士氣。而這也是一體兩面的事。

洪申翰說，他很清楚這會是一個挑戰非常非常大、也不能失敗的任務。「但既然接下了，我就會全力以赴。」並說自己只有兩天時間，從立委的工作轉換身份，然後接下來，就要用新的身份來承擔必須作出改變的責任。

他說「請不用對我說恭喜」。我們需要的是一起解決問題，一起克服難關，一點一點往前走。

勞動部 洪申翰

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