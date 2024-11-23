洪申翰聽霸凌鬼故事不理接勞長 民眾黨：挑戰人民智商？

勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部何佩珊部長請辭獲准，行政院拍板由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長。 民眾黨發言人徐千晴今天批評，綠色恐怖喪事喜辦，政黨發言人和西瓜黨側翼卻在幫兄弟慶賀升官，可悲也可惡，人命還值錢嗎？

行政院昨晚火速拍板由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，洪申翰過去四年擔任立委，有環保、能源專業，並對勞動政策熟悉。民進黨發言人吳崢則在社群媒體替洪申翰加油，稱這時間點絕對是最硬，但也需要你的崗位。

「綠色恐怖喪事喜辦」，徐千晴批評，層層轉嫁的結構式霸凌犧牲了一個公務員，不知道還有多少潛在霸凌案件待解決，執政黨發言人和西瓜黨側翼卻在幫兄弟慶賀升官，可悲也可惡，人命還值錢嗎

民眾黨發言人吳怡萱也批評，這個人事任命，政府正在告訴我們，立委聽到霸凌鬼故事不處理，可以升任勞動部長。這個政府同時也告訴我們，只要把霸凌案推給在野黨立委，可以遞補不分區立委，這是挑戰人民智商嗎？