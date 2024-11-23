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洪申翰任勞動部長 王鴻薇：顯示賴清德用人唯親

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。圖／聯合報系資料照片

勞動部霸凌案延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委王鴻薇今日表示，顯示賴清德總統用人唯親，而這項任命是「提油救火」。

王鴻薇說，洪申翰接任勞動部長，這個人事案跌破一堆人的眼鏡。洪申翰非勞工專業，也沒有任何行政經驗，這樣的人事任命跟交通部長陳世凱是完全一樣的，不過就是「奉天承運，聽清德宗的話而已」， 顯示賴清德「用人唯親，用人唯『賴』」。

王鴻薇表示，洪申翰有更大的爭議是，在這次勞動部霸凌案中，自己對外聲稱「其實之前已經聽過這些鬼故事」，請問洪申翰如果早已知道這些鬼故事，為何不抓鬼，為何沒有動作？立委也是有些權限的，難道一定要當勞動部長，才能夠處理這些鬼故事嗎？

王鴻薇指出，現在任命洪申翰當勞動部長，不過就是危機處理，但洪申翰既沒有勞工專業背景，也沒有行政經驗，其任命只是一場「提油救火」而已。

勞動部 洪申翰 王鴻薇 賴清德

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