快訊

搭「信賴」順風車 黨內人士揭洪申翰3項不適任理由：用人邏輯看不懂

12強賽／保留王牌林昱珉拚奪冠 今晚中華隊抗日先發投手換他上陣

12強賽／中華挺進冠軍戰全員飯店嗨翻 潘傑楷：隊長腳都好了

聽新聞
0:00 / 0:00

洪申翰接掌勞動部 政院：戮力健全勞工職場環境

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委洪申翰。圖／聯合報系資料照片

行政院發言人李慧芝證實，新任勞動部部長擬由民進黨不分區立委洪申翰接任。對於洪申翰是否即將在下周一上任？行政院方面表示，尚有公文流程要處理，待人事作業程序完成後，就會正式就任。

李慧芝透過新聞稿表示，洪申翰過去出身於民間團體，不僅為公眾議題發聲，對於公部門就政策與民間溝通的合作模式非常熟稔；而自其擔任立法委員以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力，戮力健全勞工職場環境。

李慧芝指出，洪申翰曾參與立法院議事運作運作並任幹部，對於行政、立法互動嫻熟，卓院長亟欲借重洪委員長才，稍早已徵詢其意願並獲同意，未來勞動部仍有許多重要工作尚待繼續進行，卓院長期許未來的洪申翰部長能夠繼續為國家貢獻己力，在公部門內繼續為勞工朋友打拼。

勞動部 洪申翰 職場霸凌

延伸閱讀

【人物】洪申翰從環團踏入政壇 搭賴系順風車直升部長

洪申翰任勞長收拾霸凌案殘局 李彥秀：不會有蜜月期

執政黨高層證實 洪申翰接任勞動部長、王義川遞補不分區

捍衛人民罷免權 民進黨團拂曉遞案一早議場集結

相關新聞

繼陳世凱後洪申翰再搭「信賴」順風車 民進黨內爆焦慮

勞動部霸凌案爭議，民進黨立委洪申翰街接任勞動部長，賴政府內閣「用人唯親」再度引發討論。民進黨內不安感漸漸浮出，交通部長陳...

洪申翰接勞動部長 蘇清泉：要重新報告施政理念

民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委、立院衛環委員會召委蘇清泉今日表示，洪申翰要來報告跟說明施政理念。他也問，是否...

洪申翰接勞長 廖偉翔：從可笑喜劇變可怕鬼故事

民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委廖偉翔今日表示，賴政府的人事安排從可笑的喜劇變成了可怕的鬼故事，勞動部應該是捍...

洪申翰任勞動部長 游淑慧：送走狼、迎來虎

勞動部霸凌案延燒，勞動部長何佩珊請辭獲准，民進黨立委洪申翰將接任勞動部長。藍營認為這項人事案顯示賴清德總統用人唯親、「提...

洪申翰將接勞長 蘇巧慧、林右昌都認能發揮所長

勞動部公務員之死，勞動部前部長何佩珊請辭獲准，將由民進黨立委洪申翰接任。新北市立委蘇巧慧與民進黨祕書長林右昌今天出席五股...

霸凌案...卓揆赴澎再度道歉 透露洪申翰昨「長考」後接任新職

行政院長卓榮泰今天視察澎湖地區供水改善情形，他對勞動部發生員工疑遭霸凌輕生，再度公開道歉。卓榮泰表示，最近帶給國人的困擾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。