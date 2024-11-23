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勞長何佩珊請辭 洪申翰接任 卓揆指示對霸凌零容忍

經濟日報／ 記者宋原彰葉冠妤余弦妙／台北報導
勞動部長將由立委洪申翰接任。 聯合報系資料照
勞動部長將由立委洪申翰接任。 聯合報系資料照

勞動部公務員之死案持續延燒，勞動部何佩珊部長請辭獲准，行政院發言人李慧芝昨（22）日證實，民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長，並將由民進黨政策會執行長王義川遞補不分區。

李慧芝也轉述行政院長卓榮泰強調對霸凌零容忍。

賴清德總統昨日主持海軍水星營區完工啟用前，針對此事再度致歉，並說明政府的處理態度，強調嚴查嚴辦。賴總統說，行政院已採取斷然措施進行處罰，包括勞動力發展署北分署長謝宜容記兩大過移送懲戒，署長蔡孟良記一大過調離現職，全案移送法辦，勞動部長何佩珊也請辭獲准。

他強調，霸凌跟不法侵權是公私單位都要面對的嚴肅事件，中央要帶頭以身作則，地方也應該進行，未來會檢討法令，該修法的地方要修法，建立完善制度。

行政院證實，何佩珊21日下午當面向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓揆准辭。何佩珊自今年520上台，僅在任186天就下台，成為史上任期最短的勞動部長。

行政院昨晚火速拍板由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，洪申翰過去四年擔任立委，有環保、能源專業，並對勞動政策熟悉。勞動部昨日發布新聞稿指出，後續將移送監察院審查及追究責任，至於謝宜容涉及不法一節，新北市地檢署已立案偵辦，勞動部已提供相關資料，並全力配合。

被免職的謝宜容昨日也透過影片道歉。在六分鐘影片中，她哽咽對輕生同仁道歉，並向家屬抱歉，沒有保護好他們的孩子，強調後續會配合調查，承擔責任。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署已故吳姓公務員的家屬昨日則透過民進黨新北市議員李宇翔發布聲明指出，感謝外界關心，家屬想知道死者在工作上發生什麼事，受到什麼巨大壓力，忍心拋下摯愛家人們。

職場霸凌引發全國民眾怒氣沸騰，勞團發聲呼籲勞動部比照性騷擾防治法，研議制定職場霸凌防治法。桃園市產業總工會聲明，公務人員也應納入職安法保障，並擁有組工會的權利，同時，目前勞動部提出的不法侵害指引僅是行政指導，職安法也只要求雇主提出預防計畫，但若發生霸凌案該如何處理，勞動部沒有相關規範，建議比照性騷擾防治法，研議制定職場霸凌防治法。

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何佩珊 勞動部 霸凌

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