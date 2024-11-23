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新聞眼／亡羊補牢 新勞長洪申翰之責

聯合報／ 記者葉冠妤
勞動部長將由立委洪申翰接任。 聯合報系資料照
勞動部長將由立委洪申翰接任。 聯合報系資料照

今年五月，剛接下勞動部長一職的何佩珊，自嘲是「踏入下個火坑」，未料時隔半年多爆發北分署霸凌案，面對全國民眾熊熊怒火，作為「火坑」主事者反倒提油救火，不但讓勞動部燒出一片焦土，也燒得自己遍體鱗傷，黯然求去。

立院幕僚出身、被越級拔擢為行政院副秘書長，以擅於協調法案聞名的何佩珊，最令人印象深刻的是上任之初，首度面對媒體堵訪、立委質詢，一開口便宣示「撥補（勞保）就是改革」，態度果決強硬，且不容質疑。更霸氣向勞工喊話自己不是來推動勞動年改、不是來砍年金給付，「勞保沒有危機、只有政府處理不當才會產生危機」。

其後面對各界批評，她仍不改其志，回嗆力主勞保年改的專家學者過於理想化，稱她身處政治場域，必然考量現實因素，出手拆彈就充分展現政治性格，從不避諱政治先於政策的立場，她也成功以政治語言、政治手段，暫緩了勞保炸彈的引爆時間。

朝野立委眼中作風囂張強勢、勞團口中明快、果斷的何佩珊，最後卻栽在自家爆出的職場霸凌案。一連串的輕忽、誤判與遲疑，讓霸凌案爭議愈演愈烈，再加上前院已有民眾怒火難以平息，後院卻有知情人士趁勢放火鬥爭，都讓何佩珊亂了陣腳。

何佩珊日前淚灑立院自認不及格、不適任，但其實短短半年任期，難以評斷政績表現。只能說成也政治、敗也政治，何佩珊這次敗在了誤判政治情勢，最後只能成全賴政府的「斷尾求生」，讓北分署霸凌事件的政治責任到她為止。

但清算完政治責任後，如何亡羊補牢，是民進黨政府當務之急，也是新任勞動部長洪申翰的重中之重，不論是透過修法，或完備通報和處理程序，才能減少霸凌，並讓霸凌者受到應有的懲罰，否則，等到下次又有類似事件發生，勞動部長永遠都會是要下台的代罪羔羊。

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