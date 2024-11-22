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搭「信賴」順風車 黨內人士揭洪申翰3項不適任理由：用人邏輯看不懂

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洪申翰任勞長收拾霸凌案殘局 李彥秀：不會有蜜月期

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨不分區立委洪申翰，確定將接任勞動部長。記者季相儒／攝影
民進黨不分區立委洪申翰，確定將接任勞動部長。記者季相儒／攝影

行政院發言人李慧芝今晚證實，民進黨不分區立委洪申翰將接任勞動部長。國民黨立委李彥秀說，洪申翰不會有任何蜜月期。

李彥秀說，民進黨的用人邏輯，讓人瞠目結舌，洪申翰的專長是氣候環境，現在被找去勞動部救火，真的就是「挖東牆，補西牆」，不適才也不適所。此次人事案，顯然行政院長卓榮泰擁有相當主導權，洪申翰與卓榮泰都屬於黨內的「民主活水連線」，從總預算案的讓步，到這次洪申翰的任命，聲望持續墜入谷底的賴清德總統，顯然必須下放更多的權力，給卓榮泰更多主導空間。

李彥秀表示，稱職的民代，不等於稱職的部長，更何況勞工政策並不是洪申翰的專長，洪申翰真的「膽識過人」，敢接下勞動部的重擔，如何快速上手勞動業務，面對立法院磨刀霍霍，洪申翰恐怕不會有任何蜜月期。

勞動部 李彥秀 洪申翰

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