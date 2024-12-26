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唐嘉鴻專訪／唐嘉鴻體操癡 感謝太太不嫌煩

聯合報／ 記者劉肇育／專訪
今年成為「人夫」的唐嘉鴻，感謝太太一路相伴成為他堅持訓練的最大動力。記者林澔一／攝影
今年成為「人夫」的唐嘉鴻，感謝太太一路相伴成為他堅持訓練的最大動力。記者林澔一／攝影

生涯第二度挑戰奧運，唐嘉鴻今年帶著「人夫」新身分前往巴黎參賽，太太曾若語愛相隨，到場為他加油打氣，並在觀眾席上見證獲獎的榮耀時刻；談到身分上的轉變，唐嘉鴻直言為家庭努力一直是自己嚮往的事，太太也總是毫無怨言支持他。

唐嘉鴻透露，由於自己生活重心幾乎都放在體操與訓練上，與太太間的話題也常常圍繞在體操，但太太從未嫌棄，「連休息和吃飯時，我可能都在注意身體有沒有發炎或是體重問題，體操在我生命中是美好的事，甚至因為體操認識我太太，讓我更想投入這個領域。」

長時間在外訓練與比賽，讓唐嘉鴻和太太未有太多相處時間，曾若語不僅包容一切，還對唐嘉鴻專注體操感到佩服，直言他就像是動漫中出來的熱血角色，為了達成目標義無反顧；唐嘉鴻則說：「如果要說我像個動漫角色，我想應該會是獵人的小傑吧。」

唐嘉鴻指出，體操生涯背負不少外界期待，也希望能用站上頒獎台的最高處讓辛苦變得有價值，不過，太太關心的永遠只有希望他不要受傷，「不管我最後有沒有成就，這一路走來的辛苦，她都看在眼裡，太太的支持是讓我最感動和最有力量的地方。」

今年站上奧運舞台後，唐嘉鴻認為「人夫」的身分不僅讓他多了一份責任感，更多堅強的後盾，「為家庭努力是非常嚮往的事，所以這樣的身分轉變，對我來說是非常棒的狀態。問我壓力大嗎？我會說我喜歡這種責任感。」

唐嘉鴻 奧運國手Online

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