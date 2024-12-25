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唐嘉鴻專訪／老婆讚他熱血猶如動漫角 唐嘉鴻自認像獵人小傑

聯合報／ 記者劉肇育／專訪

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

唐嘉鴻今年帶著人夫的新身分再戰奧運，太太曾若語也愛相隨前往巴黎為他加油打氣，身為「體操狂人」的唐嘉鴻也透露，平時因為訓練與出國比賽，幾乎鮮少能有時間陪伴家人，不過太太卻全心全意支持他投入訓練，甚至不嫌棄他生活中幾乎無法與體操脫節，成為他堅持不懈的最大動力。

今年成為「人夫」的唐嘉鴻，感謝太太一路相伴成為他堅持訓練的最大動力。記者林澔一／攝影
今年成為「人夫」的唐嘉鴻，感謝太太一路相伴成為他堅持訓練的最大動力。記者林澔一／攝影

唐嘉鴻與太太曾若語相識多年，並在今年登記結為夫妻，正式多了「人夫」的新身份，不過唐嘉鴻透露，由於自己生活重心幾乎都放在體操與訓練上，兩人間的話題也常常圍繞在體操，但太太卻從來不曾嫌棄。

「我練習完的時間大部分都是在看電視、滑手機，但看得也都是體操的影片，我跟她的對話常常就是『誒這是新動作』、『這怎麼練的』。」談到與太太的私下相處時，唐嘉鴻笑著說：「就連休息、吃飯時，我注意的可能都在身體有沒有發炎或是體重上。但體操在我生命中是美好的事情，甚至因為體操認識我太太，讓我更想投入在這個領域裡面。」

此外，唐嘉鴻長時間的在外訓練與比賽，也只能靠著每晚一通與太太的視訊電話一解思念之情，但太太不僅包容他的一切，甚至還對唐嘉鴻在體操上的專注感到佩服，直言他就像是動漫中出來的熱血角色，為了達成目標義無反顧，唐嘉鴻則說：「如果要說我像哪個動漫角色，我想應該會是獵人的小傑吧。」

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唐嘉鴻自認像漫畫獵人裡的小傑。記者林澔一／攝影
唐嘉鴻自認像漫畫獵人裡的小傑。記者林澔一／攝影

而今年巴黎奧運期間太太也到場為唐嘉鴻加油打氣，在決賽首位登場卻發生掉槓失誤，但最終仍奪下銅牌後，被問到賽後見到太太她說的第一句話是什麼時，唐嘉鴻說：「她說『老公你好棒，你好辛苦』就開始哭了，我就在一旁安慰她。」

唐嘉鴻指出，他的體操生涯背負了不少外界的期待，也希望能用站上頒獎台的最高處，讓辛苦變得有價值，不過太太關心的永遠只有希望他不要受傷，「不管我最後有沒有成就，這一路走來的辛苦她都看在眼裡，太太的支持是讓我最感動和最有力量的地方。」

在今年帶著全新身份站上奧運舞台後，唐嘉鴻認為「人夫」的身份不僅讓他多了一份責任感，更是多了一個堅強的後盾，「為家庭努力的感覺是我非常嚮往的事情，所以對於這樣的身份轉變，對我來說是非常棒的狀態。問我壓力會大嗎？我會說我喜歡這種責任感。」

唐嘉鴻帶著奧運銅牌接受本報專訪。記者林澔一／攝影
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唐嘉鴻 奧運國手Online

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