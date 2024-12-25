唐嘉鴻專訪／跳脫台師大舒適圈 唐嘉鴻放眼「名留青史」

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

在巴黎奧運完成站上頒獎台的目標後，唐嘉鴻在短暫休息後馬不停蹄的開始準備將招牌動作「貓跳540」提升到「貓跳900」，且過去幾年都在台師大訓練的他也在團隊上做出改變，進駐到國訓中心進行培訓，放眼尚未征服的世界錦標賽頒獎台。

唐嘉鴻離開待了9年的台師大進入國訓中心訓練，為下屆亞運與奧運作準備。

唐嘉鴻過去幾年在台師大與教練翁士航的幫忙下克服傷痛在奧運奪牌，堪稱體操圈的佳話，為了尋求突破，在奧運後他也做出離開台師大進駐國訓中心的「跳脫舒適圈」決定。

對於會做出這樣的改變，唐嘉鴻表示與教練翁士航溝通多時，「我進入台師大9年，真的感謝士航老師栽培，也感謝台師大給我這樣的環境和場館，這樣的訓練和氛圍是非常舒服的，也造就這面奧運銅牌，所有感謝就是士航老師、台師大和黃金計畫團隊給我的幫助。」

唐嘉鴻受訪時露出可愛表情！記者林澔一／攝影

目前已經進入到國訓中心訓練的唐嘉鴻指出，在完成奧運奪牌的階段性目標後，希望能更無後顧之憂的向下一個層級邁進，「接下來在團隊上也會做一些調整，希望在體操每四年一次的規則變化後，自己的實力可以有更好呈現，找到自己更適應且更舒服的節奏。」

儘管2年後名古屋亞運、4年後洛杉磯奧運仍是唐嘉鴻的主要目標，但未曾站上過的世錦賽頒獎台，以及對於新動作的發表和命名，將是「追夢人」唐嘉鴻對於未來的期待，「下一個夢想，我覺得是發表新動作，這對於一個體操人來講是一個蠻大的夢想，自己的名字可以寫在規則上面，算是名留青史。再來就是世界錦標賽，我有進入過決賽，但還沒有站上頒獎台過，這是我未來一個很大目標，對我來說是可以比擬奧運決賽的。」