唐嘉鴻專訪／不死貓王唐嘉鴻奧運逆轉奪牌 猶如生涯寫照

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

體操生涯手肘曾3度動刀，去年又遭逢阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，「世界貓王」唐嘉鴻今年在巴黎奧運決賽首位登場，儘管發生掉槓失誤但最終仍奪下歷史性的銅牌，並且在上周首度獲得體育運動精英獎最佳男運動員獎的肯定，讓忙碌了一整年的唐嘉鴻直言，想跟自己說聲辛苦了。

唐嘉鴻生涯遭遇不少傷勢考驗，最終在巴黎奧運戲劇化奪牌。記者林澔一／攝影

唐嘉鴻小時候因為輕微過動傾向在醫生的建議下開始學習體操，讓不怕高又喜歡刺激的他，找到了屬於自己歸屬，並在18歲時就入選仁川亞運體操代表隊，只可惜當年因為傷勢問題最終雖隨隊出征但卻未能出賽。

傷勢也成為唐嘉鴻在體操這條路上揮之不去的陰影，在接受專訪這天，他秀出手肘上三度開刀的傷痕，不過談到讓他生涯印象最深刻的一次傷勢，唐嘉鴻直言去年的左腳阿基里斯腱斷裂意外，確實讓他感到前所未有的低落與錯愕。

不過正如同過去三度克服肘傷回歸的歷程，「不死貓王」唐嘉鴻僅花短短半年的時間就重回體操場，還與教練翁士航攜手再戰生涯第二度的奧運舞台，最終也闖進到單槓決賽，儘管決賽率先登場卻發生吊槓失誤的情況下，但唐嘉鴻在重整旗鼓回到槓上完成動作後，接下來7位登場選手有5人都發生失誤，唐嘉鴻最終也戲劇化的奪下銅牌，創下我國體操的新頁。

唐嘉鴻日前到聯合報接受專訪。記者林澔一／攝影

回想起今年奧運決賽的過程，唐嘉鴻直言在掉槓後第一個想法是擔心讓教練、團隊失望，不過他利用30秒的調整時間重整情緒後再度上槓並完成動作，在等待其他選手的成績時心情也是五味雜陳。

甚至到確認奪下銅牌後，唐嘉鴻也在頒獎台上與並列銅牌的中國大陸好手張博恆討論到決賽的戲劇化賽況，「因為場上比賽的每個選手大家都很熟，都是一起經歷過很多比賽的戰友，所以並沒有希望他們也失敗，但選手的心態其實是沒辦法掌握的，所以當他們一個一個掉下來的時候，一方面覺得可惜，一方面又覺得很神奇。」

對於這次奧運周期，從一開始受重傷到短時間內重回賽場，最終又在決賽場上歷經波折奪下銅牌，整段經歷就猶如唐嘉鴻的體操生涯一般，不斷地受挫跌倒到起身獲得肯定，唐嘉鴻說：「這面銅牌對於我當然是別具意義，但我初心沒變，我還是很喜歡體操，還是想要突破。這肯定會是一段難忘的回憶，但我也不能沈浸在裡面太久，必須再去追尋下個夢想。」