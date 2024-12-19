李孟遠專訪／射向亞運 李孟遠歸零重新出發

定向飛靶好手李孟遠今年在巴黎奧運為我國射下史上首面奧運射擊獎牌，也是中華代表團本屆賽事第一面獎牌，奧運後更登上世界排名第一，再創我國射擊新猷，不過對於還未登上亞運頒獎台，李孟遠與父親兼教練謝志培都強調，歸零後重新出發。

「射擊金童」李孟遠因為謝志培也是飛靶選手關係，從小就跟著父親腳步在靶場打滾，之後被謝志培的恩師、射擊名將蔡白生相中，並全力資助他訓練經費，展開射擊訓練生涯。

李孟遠沒有辜負蔡白生的慧眼識識英雄，在十六歲就入選二○一○年廣州亞運代表隊，成為中華隊史上最年輕的亞運射擊國手，不過第一次出國比賽就是亞運，也讓他接受一場震撼教育，「當時我心態是完全崩掉的狀態，不僅無法平復，上場比賽時還冷汗直流，比完賽後裁判還走來跟我說沒事了、沒事了。」

「射擊金童」李孟遠 製表／劉肇育

歷經廣州亞運挫敗後，蔡白生在隔年離世，李孟遠一口氣失去訓練支柱與經費上的資助，讓他決定放下散彈槍離開靶場，展開休學打工的生活。直到後來謝志培接任教練工作，以及在友人的鼓勵下，李孟遠才重回賽場，並且在二○一八年雅加達亞運、去年杭州亞運再度披上中華隊戰袍出征，甚至在杭州亞運還與獎牌擦身而過，讓父子倆當時就立下「要在奧運討回來」的目標。

今年巴黎奧運李孟遠兌現承諾，在我國代表團於賽事前段接連爭牌失利的情況下，率先在男子定向飛靶射下銅牌；回想在奧運奪牌那一刻，轉身對加油團高舉雙手後就流下淚來，李孟遠透露其實那是一次「矛盾大淚水」。

他說：「其實心情蠻高興也蠻難過的，因為好像獲得一點成就，尤其那時整個代表團士氣有點低落，但當時我更想要拿下金牌，因為運動比賽就是如此現實，大家永遠只會記得拿下金牌的選手是誰。」

李孟遠今年世界排名一度登頂，隨之而來是更多外界關注與壓力，謝志培直言，希望李孟遠能歸零再出發，「奧運這塊牌帶來的期待與無形壓力很多，變成他去比賽就不能失敗的感覺，這對選手來說並不是好事，世界排名第一也是一樣，必須當成偶然的機會與老天賞賜，更重要還是回到平常心。」