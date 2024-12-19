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李孟遠專訪／競爭壓力大 李孟遠靠愛犬舒壓

聯合報／ 記者劉肇育／專訪
李孟遠在巴黎奧運為我國代表團射下賽會第一面獎牌，也是史上首面奧運射擊獎牌。記者林澔一／攝影
李孟遠在巴黎奧運為我國代表團射下賽會第一面獎牌，也是史上首面奧運射擊獎牌。記者林澔一／攝影

李孟遠在巴黎奧運為我國射下空前紀錄，他也透露飛靶訓練所需的靶材費用幾乎是外界難以想像，奧運前每天訓練的靶材成本就近萬元，這也讓他要求自己每次擊發都必須要有收穫。

李孟遠指出，目前使用的散彈槍一把近五十萬元，一發子彈則為十五元，再加上泥盤，每次射擊約要付出廿元的靶材成本，「在奧運前我幾乎一天要打兩箱、約五○○發子彈，也就代表一天訓練費可能就要一萬元，這可能是外界比較難想像的。」

李孟遠也透露，在二○一○年廣州亞運後一度放下散彈槍離開靶場，除了成績不如預期外，另一部分原因是恩師蔡白生隔年離世，「我的子彈、泥盤和一些開銷都是蔡教練資助，忽然就覺得好像打不起了，還玩什麼？後來也跟爸爸吵了一架，就決定休學去打工。」

國際賽競爭壓力大，在每次擊發都要有收穫的超高自我要求下，李孟遠排解訓練壓力的方式則是愛犬「扣打」；他表示，上屆東京奧運在亞洲區選拔賽中，只差一分就能取得奧運資格，一度感到相當沮喪，當時朋友家中的羅威納犬正好生下小狗，詢問他是否有意認養，不僅答應還決定將愛犬取名為「扣打」。

談到與「扣打」的相識過程，李孟遠說：「當時覺得羅威納犬頭很大，跟我很像，加上人家都說狗狗是會給你正能量、吸收負能量的，這件事在我養狗後深刻體悟，每次訓練完很疲憊時，回家就抱他一下、咬他兩口，讓他軟趴趴躺在我身上，回到宿舍後就覺得心情放鬆很多。」

奧運國手Online 李孟遠

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