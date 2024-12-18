李孟遠專訪／訓練靶材成本一日就破萬 李孟遠曾為經費放下散彈槍

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

「射擊金童」李孟遠在今年巴黎奧運為我國奪下銅牌，也是我國射擊史上首面奧運射擊獎牌，但他透露這面獎牌幾乎可以說是靠錢「燒」出來，甚至過去在成績不佳時，還曾因為失去訓練經費上的資助而一度選擇放下散彈槍。

李孟遠與父親謝志培，過去在射擊界國寶蔡白生與其妻子的支持下先後投入射擊訓練，讓兩人在訓練經費上可說是無後顧之憂，不過李孟遠也透露，要投入射擊飛靶的訓練，花費可能比被稱為「貴族運動」的高爾夫球還高。

李孟遠指出，自己目前使用的散彈槍一把就近50萬元，一發子彈則為15元，加上泥盤，每次射擊就約要付出20元的靶材成本，「在奧運前我幾乎一天要打兩箱、約500發子彈，也就代表一天訓練費可能就要1萬元，這可能是外界比較難想像的。」

但也因為清楚每次訓練的花費不貲，讓李孟遠從開始接觸射擊練習後，就相當重視每次射擊機會，甚至在蔡白生的諄諄教誨下，他與父親謝志培都必須做到每射出一發子彈都要有收穫這個準則，謝志培說：「真的要感謝老師和師母的支持，不然我要練射擊，賣掉房子也是不夠的，更何況是後來孟遠又加入。」

過去在沒有實際射擊時，李孟遠也會不斷練習舉空槍動作，確保每次登場時都能夠穩擊發，甚至必須把握爸爸用剩的子彈來進行訓練，「舉槍這個動作必須要做到像拿筷子一樣，以前常舉空槍是因為教練認為我身體還在發育，怕打太多子彈會影響到骨骼發展，所以平時無法下場，我就在旁邊舉空槍，然後趁爸爸練習完後，他就會跟我說剩下的子彈讓我打。」

李孟遠曾一度放下散彈槍離開最愛的靶場，但最終仍完成恩師蔡白生的願望在奧運奪牌。記者林澔一／攝影

李孟遠也透露，在廣州亞運後自己一度放下散彈槍離開靶場，除了一方面是成績不如預期外，另外一部分原因也是因為恩師蔡白生在隔年離世，不僅讓他失去訓練上的支柱，訓練經費上也出現問題，「我的子彈、泥盤和一些開銷都是蔡教練資助，我忽然就覺得，『我好像打不起了，我還玩什麼？』後來也跟爸爸吵了一架，就決定休學去打工。」

在停止訓練的那段時間，天賦與過去的訓練卻沒有背棄李孟遠，他依舊繼續參賽，且仍繳出不差的成績，最終在謝志培與身邊長輩、友人的勸說，以及提供經費協助下，李孟遠最終也決定回到他最熟悉的靶場，並完成蔡白生希望培育一位奧運奪牌選手的夢想。