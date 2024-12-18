李孟遠專訪／奧運奪牌卻留矛盾大淚水 李孟遠歸零再出發

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

我國射擊定向飛靶好手李孟遠今年在巴黎奧運為我國射下一面銅牌，這不僅是我國史上首面奧運射擊獎牌，更是代表團本屆賽事的第一面牌，回想起為中華隊射下獎牌時的心情，李孟遠坦言當下心情相當複雜，甚至還留下「矛盾大淚水」。

李孟遠在巴黎奧運為我國代表團射下賽會第一面獎牌，也是史上首面奧運射擊獎牌。記者林澔一／攝影

從小就被冠上「射擊金童」稱號的李孟遠，因為父親謝志培也是飛靶選手關係，從小就跟著父親腳步在靶場裡打滾，並被謝志培的恩師、1958年東京亞運銀牌國手蔡白生相中，因而展開射擊訓練生涯。

李孟遠指出，從小自己就不太害怕槍聲，一開始跟隨父親到靶場也只是單純因為靶場內的學長姐會帶好吃的東西給他吃，但蔡白生教練卻看到了他的天賦，謝志培說：「他從小身材就很大一隻，師父要我好好照顧他，因為看他的身型、關節、身高、手長、上下半身比例是一塊材料。」

李孟遠也沒有辜負蔡白生的慧眼識識英雄，在16歲時就入選廣州亞運代表隊，成為中華隊史上最年輕的亞運射擊國手，不過第一次出國比賽就是亞運這樣的大舞台，也讓李孟遠接受了一場震撼教育，「當時我心態是完全崩掉的狀態，不僅無法平復，上場比賽時還冷汗直流，比完賽後裁判還走來跟我說『沒事了、沒事了。』」

李孟遠在巴黎奧運為我國代表團射下賽會第一面獎牌，也是史上首面奧運射擊獎牌。記者林澔一／攝影

在廣州亞運的挫敗後，李孟遠的恩師蔡白生也在隔年離世，雙重打擊讓他一度選擇放下散彈槍離開最熟悉的靶場，直到後來父親謝志培接任教練工作，以及在友人的鼓勵下，李孟遠才重回賽場，並且在雅加達亞運、杭州亞運再度披上中華隊戰袍出征，甚至在杭州亞運還與獎牌擦身而過，讓父子倆當時就立下了要在奧運討回來的目標。

而今年巴黎奧運李孟遠也兌現承諾，在我國代表團於賽事前段接連爭牌失利的情況下，李孟遠率先為我國在男子定向飛靶射下一面銅牌，不僅是代表團第一面獎牌，也是我國史上首面奧運射擊獎牌。

回想確定在奧運奪牌那一刻，轉身對加油團高舉雙手後就流下淚來，李孟遠透露其實那是一次「矛盾大淚水」，「其實心情是蠻高興也蠻難過的，因為好像獲得了一點成就，尤其那時候整個代表團士氣有點低落，但當時我更想要的是拿下金牌，因為運動比賽就是如此現實，大家永遠只會記得拿下金牌的是誰，所以那個淚水是『矛盾大淚水』。」

在奧運結束後，李孟遠的世界排名甚至一度衝上第一名，再度創下我國射擊的新里程碑，不過隨之而來的是更多的外界關注與壓力，這也讓父親兼教練的謝志培直言，希望李孟遠能歸零再出發，「奧運這塊牌帶來的期待與無形壓力很多，變成他去比賽就不能失敗的感覺，這對於選手來說並不是件好事，所以我還是希望他能夠歸零，世界排名第一也是一樣，必須把它當作是偶然的機會與老天的賞賜，更重要的還是回到平常心。」