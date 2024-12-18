李孟遠專訪／父親當教練有心電感應 愛犬扣打成李孟遠充電站

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

在恩師蔡白生離世後，李孟遠改由父親謝志培負責指導，兩人合作多年來儘管有過不少意見不合的時候，但彼此都將訓練與生活分得很清楚，不將練習時的情緒帶回家中，謝志培也認為，這一、兩年與李孟遠間的心電感應似乎也愈來愈強。

李孟遠（左）與父親兼教練的謝志培（右）攜手在奧運奪下銅牌。記者林澔一／攝影

一開始並非運動員出身的謝志培，過去在台北市射擊委員會擔任文書工作時，被恩師蔡白生相中，在當時台北市射擊選手並不充足的情況下，開始接觸射擊，並利用工作閒暇之餘進行訓練，意外開啟了他們一家人與射擊的淵源。

在蔡白生離世後，謝志培也接下了訓練兒子李孟遠的工作，他坦言李孟遠的「牛脾氣」，時常導致父子間的爭執，甚至是因此打冷戰、不說話，不過畢竟是血濃於水的父子關係，爭執過後雙方仍是能靜下來溝通，謝志培自然也是不藏私將畢生所學傳授給兒子李孟遠。

對於由父親執教，李孟遠也直言感到相當安心，甚至謝志培認為父子間的心電感應也變得愈來愈強，「從義大利世界盃到這次奧運，心電感應好像愈來愈強，有時候他會出差錯，我差不多都能感受到，我沒有跟他說，不知道是不是因為父子的血緣關係。」

除了父親在訓練上的無條件支持外，愛犬「扣打」則成為李孟遠在訓練外的最佳充電站，李孟遠指出，上屆東京奧運自己在亞洲區的選拔賽中，只差一分就能取得奧運資格，讓他一度感到相當沮喪，當時朋友家中的羅威納犬正好生下小狗並詢問他是否有意認養，李孟遠不僅答應，還決定將愛犬取名為「扣打（音似額度英文）」，希望下次能將奧運名額拿回來。

談到與「扣打」的相識過程，李孟遠說：「當時覺得羅威納犬頭很大，跟我很像，加上人家都說狗狗是會給你正能量、吸收負能量的，這件事在我養狗後深刻體悟，每次訓練完很疲憊時，回家就抱他一下、咬他兩口，讓他軟趴趴的躺在我身上，回到宿舍後就覺得心情放鬆很多。」