王冠閎專訪／台灣蝶王：水中不怕被老師罵

「台灣蝶王」王冠閎在今年巴黎奧運男子二○○公尺蝶式項目游出第十一名佳績，連續兩屆賽事刷新我國選手在奧運最佳排名，年僅廿二歲的他也被期待繼續改寫我國泳壇紀錄。回想接觸游泳的初衷，王冠閎透露，純綷是愛上在水中與自己獨處的感覺。

「台灣蝶王」王冠閎 製表／劉肇育 身為運動狂熱愛好者的王冠閎，常在社群分享其他運動的動態，在泳池中找到只屬於自己的世界，也讓他對游泳愛不釋手，「我不太喜歡看書，在水裡面就不用擔心被老師罵，除了面對水的聲音，就只有自己的想法，這能讓我忘卻很多煩惱和煩躁。」

高中開始執教王冠閎的黃智勇透露，王冠閎國中成績就已經遠超全中運高中組選手，是自己游泳生涯卅多年見過天賦最好的選手，「當時我執教的建中是全中運冠軍隊，但每次他來跟我們訓練，我都跟大家說冠閎是來踢館的。」

除了極佳的天賦外，黃智勇更點出王冠閎另一項成功特質，就是身為「大賽型」選手的抗壓力，他說：「我很少需要替他緊張，因為愈大型比賽愈能鎮定，別人看得是緊張、壓力，對他都是助力。」