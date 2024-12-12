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王冠閎專訪／亦師亦友 黃智勇善用激將法

聯合報／ 記者劉肇育／專訪
王冠閎（左）與教練黃智勇（右）關係亦師亦友。記者林澔一／攝影
王冠閎（左）與教練黃智勇（右）關係亦師亦友。記者林澔一／攝影

相隔廿五年亞運奪牌連線，王冠閎與教練黃智勇堪稱我國泳壇近年最強師徒檔，亦師亦友也讓兩人建立絕佳的默契與信任；黃智勇透露，希望未來有機會能與「教練王冠閎」攜手合作，繼續幫助台灣游泳走向國際。

黃智勇曾兩度參加奧運，一九九八年曼谷亞運男子一○○公尺自由式奪下銅牌後，直到去年才由愛徒王冠閎接棒，在杭州亞運男子二○○公尺蝶式摘銀，終結我國在亞運男子游泳長達廿五年的獎牌荒，讓當時在一旁觀賽的黃智勇也忍不住哽咽，直呼有夢想被延續的感覺。

王冠閎從高中起接受黃智勇指導，王透露，黃智勇除了是教練，更能在不同時刻扮演學長、哥哥甚至爸爸的角色，兩人訓練之餘還會一起打球、下棋，幾乎無話不談。

黃智勇表示，訓練意見相左也時常產生爭執，但這也成為師徒專屬溝通方式，甚至掌握王冠閎不服輸的個性，有時會使出激將法。

因為看到王冠閎在訓練上的自律和領導能力，黃智勇期待兩人將來能在國家隊合作，「希望他能繼續在游泳領域發揮影響力，畢竟他現在在這個領域說第二，可能沒人敢說自己是第一，希望他把未來在國家隊跟我合作（當教練）列入考慮。」

奧運國手Online 王冠閎 黃智勇

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