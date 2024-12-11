王冠閎專訪／亦師亦友成最佳拍檔 黃智勇盼王冠閎未來當教練齊聯手

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

相隔25年在亞運奪牌連線，王冠閎與教練黃智勇堪稱我國泳壇近年的最強師徒檔，亦師亦友的相處模式也讓兩人建立絕佳的默契與信任，黃智勇透露，希望未來有機會能與「教練王冠閎」攜手合作，繼續幫助台灣游泳走向國際。

王冠閎（左）與教練黃智勇（右）關係亦師亦友，組成泳壇最佳拍檔。記者林澔一／攝影

黃智勇與王冠閎是我國最近兩位在亞運站上頒獎台的男子游泳選手，儘管兩人相差24歲，相處起來卻猶如兄弟一般，不僅訓練之餘甚至還會一起打球、下棋，私下也幾乎是無話不談，甚至會像兄弟一樣爭執、頂嘴。

不過王冠閎透露，在國中見到黃智勇時，由於他帶領的是國內全中運常勝軍建中游泳隊，加上過往選手時的優異成績，讓他一度是帶著憧憬的視角看著高高在上的黃智勇，「那時候不認識教練的人都覺得他很兇，但真正相處後他就像是學長、哥哥甚至是一個爸爸，能在不同時段扮演不同角色。」

王冠閎（前）與教練黃智勇（後）關係亦師亦友，組成泳壇最佳拍檔。記者林澔一／攝影

黃智勇也表示，他與王冠閎私下幾乎是無話不談，在訓練上意見相左時也時常會產生爭執，但這卻也成為師徒倆的專屬溝通方式，甚至他還掌握王冠閎不服輸的個性，偶而會使出「激將法」來刺激王冠閎，「有時候我就會拿國外對手來刺激他，說他的課表別的選手來游可能會更快，以他的個性當下是一定不會講話，但這時是他在累積能量，通常下一場就會爆發出來。」

日日相處，也讓黃智勇看到了王冠閎在訓練外的另外一面，在被要求用3個形容詞來形容王冠閎時，他則是以「有點帥」、「有點強」、「非常棒」來形容自己的愛徒，「有點帥是因為他常常在訓練中把強度最到最高，當學弟的榜樣，有點強是因為我也是游泳選手，但他的天賦卻是我不過去不曾看過，非常棒則是他除了爭取佳績外，也希望自己能夠帶給小朋友和後輩更多啟發。」

也因為看到王冠閎在訓練上的自律以及領導能力，黃智勇也笑稱，期待有一天能夠在國家隊跟「教練王冠閎」攜手合作，一起為為台灣泳壇做出貢獻，「不管他以後想要開俱樂部還是有其他規劃，我希望他能夠繼續在游泳領域發揮影響力，畢竟他現在在這個領域說第二，可能沒人敢說自己是第一，希望他能把未來在國家隊跟我合作（當教練）列入考慮。」