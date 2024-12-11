快訊

獨／反洗錢卻涉洗錢 陳梅慧老闆XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

地表最強戰車要來了 M1A2T全面解析

打臉賴政府？美軍官員：不認為陸東、南海活動是對賴總統過境的回應

聽新聞
0:00 / 0:00

王冠閎專訪／教練讚是天生的大賽型選手 王冠閎國中就常到建中踢館

聯合報／ 記者劉肇育／專訪

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

即便一開始只是因為興趣使然，以及跟隨哥哥李冠成腳步投入游泳訓練，但王冠閎從小就在游泳池展現極佳天賦，讓指導過兩兄弟的教練黃智勇直言，王冠閎從國中時期就常到建國中學「踢館」，也知道他遲早會一鳴驚人。

王冠閎屢屢改寫我國游泳紀錄，教練黃智勇也稱讚他是大賽型的選手。記者林澔一／攝影
王冠閎屢屢改寫我國游泳紀錄，教練黃智勇也稱讚他是大賽型的選手。記者林澔一／攝影

王冠閎與大他兩歲李冠成是台灣知名游泳兄弟檔，兩人也先後進入仁愛國中與建中游泳隊，談到第一次見到王冠閎的印象時，教練黃智勇直言，「他的國小、國中教練都是我的學生，國中時就會來跟我們一起訓練，建中那時候可是全中運的冠軍隊伍，但我都跟大家說冠閎是來踢館的。」

身為兩屆奧運國手的黃智勇表示，王冠閎國中時期成績就遠超同齡選手，國二、國三成績甚至超越全中運高中組的選手，可以說是他游泳生涯30多年來見過天賦最好的選手，「我當時就知道，他遲早會超越這些哥哥們，甚至是超越我。」

王冠閎與教練黃智勇日前一起接受聯合報專訪。 記者林澔一／攝影
王冠閎與教練黃智勇日前一起接受聯合報專訪。 記者林澔一／攝影

黃智勇的「預言」也很快就被王冠閎兌現，在高中階段王冠閎就屢屢改寫全國紀錄，不僅在國內賽事成為「第一人」，甚至超越黃智勇過去在亞運奪下銅牌的成績，在杭州亞運一舉拿牌，終止我國過去25年在亞運男子游泳的獎牌荒。

除了擁有極佳天賦外，黃智勇更透露王冠閎更是所謂的「大賽型」選手，場面愈大、成績愈好，「我很少替他緊張，因為愈大型比賽他愈能鎮定，別人看得是緊張、壓力，但對於他是助力。他賽前常常是不講話，帶著耳機進入到自己準備的世界裡，當他進入這種狀態時，就代表他要準備游出好成績了。」 

王冠閎屢屢改寫我國游泳紀錄，教練黃智勇也稱讚他是大賽型的選手。記者林澔一／攝影
王冠閎屢屢改寫我國游泳紀錄，教練黃智勇也稱讚他是大賽型的選手。記者林澔一／攝影

奧運國手Online 王冠閎 黃智勇

延伸閱讀

王冠閎專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

穿建中制服返校出席校慶 蔣萬安開心曝「太座」反應

蔣萬安穿建中制服現身校慶 旋風致詞不到1分鐘

中一中、南一中開戰「爭一中」 建中校長秀這物完勝

相關新聞

王冠閎專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

「台灣蝶王」王冠閎今年巴黎奧運在男子二ＯＯ公尺蝶式項目游出第十一名佳績，連續兩屆賽事都刷新我國選手在奧運的最佳排名，年僅...

王冠閎專訪／教練讚是天生的大賽型選手 王冠閎國中就常到建中踢館

即便一開始只是因為興趣使然，以及跟隨哥哥李冠成腳步投入游泳訓練，但王冠閎從小就在游泳池展現極佳天賦，讓指導過兩兄弟的教練...

王冠閎專訪／亦師亦友成最佳拍檔 黃智勇盼王冠閎未來當教練續聯手

相隔25年在亞運奪牌連線，王冠閎與教練黃智勇堪稱我國泳壇近年的最強師徒檔，亦師亦友的相處模式也讓兩人建立絕佳的默契與信任...

黃筱雯專訪／寶島刺在手上 黃筱雯出拳行銷台灣

拳擊女將黃筱雯除有一七五公分的身材優勢，佈滿彩色刺青的左手臂成個人特色，更把台灣圖案刺在顯眼位置，不只希望被鏡頭拍到，當...

黃筱雯專訪／再談奧運誤判 黃筱雯分享教練劉宗泰的心靈雞湯

拳擊好手黃筱雯三年前在東京奧運奪下中華代表團史上第一面奧運拳擊獎牌，讓她知名度大漲，接下來杭州亞運和巴黎奧運卻接連失利，...

黃筱雯專訪／一餐只吃8顆蘋果！黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

有著175公分高挑身材的奧運拳擊國手黃筱雯，東京奧運打下女子51公斤級銅牌，風光登頒獎台背後卻要付出辛苦的控制體重代價，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。