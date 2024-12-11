王冠閎專訪／教練讚是天生的大賽型選手 王冠閎國中就常到建中踢館

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

即便一開始只是因為興趣使然，以及跟隨哥哥李冠成腳步投入游泳訓練，但王冠閎從小就在游泳池展現極佳天賦，讓指導過兩兄弟的教練黃智勇直言，王冠閎從國中時期就常到建國中學「踢館」，也知道他遲早會一鳴驚人。

王冠閎屢屢改寫我國游泳紀錄，教練黃智勇也稱讚他是大賽型的選手。記者林澔一／攝影

王冠閎與大他兩歲李冠成是台灣知名游泳兄弟檔，兩人也先後進入仁愛國中與建中游泳隊，談到第一次見到王冠閎的印象時，教練黃智勇直言，「他的國小、國中教練都是我的學生，國中時就會來跟我們一起訓練，建中那時候可是全中運的冠軍隊伍，但我都跟大家說冠閎是來踢館的。」

身為兩屆奧運國手的黃智勇表示，王冠閎國中時期成績就遠超同齡選手，國二、國三成績甚至超越全中運高中組的選手，可以說是他游泳生涯30多年來見過天賦最好的選手，「我當時就知道，他遲早會超越這些哥哥們，甚至是超越我。」

王冠閎與教練黃智勇日前一起接受聯合報專訪。 記者林澔一／攝影

黃智勇的「預言」也很快就被王冠閎兌現，在高中階段王冠閎就屢屢改寫全國紀錄，不僅在國內賽事成為「第一人」，甚至超越黃智勇過去在亞運奪下銅牌的成績，在杭州亞運一舉拿牌，終止我國過去25年在亞運男子游泳的獎牌荒。

除了擁有極佳天賦外，黃智勇更透露王冠閎更是所謂的「大賽型」選手，場面愈大、成績愈好，「我很少替他緊張，因為愈大型比賽他愈能鎮定，別人看得是緊張、壓力，但對於他是助力。他賽前常常是不講話，帶著耳機進入到自己準備的世界裡，當他進入這種狀態時，就代表他要準備游出好成績了。」