王冠閎專訪／在水中不用擔心老師罵 王冠閎游出台灣新里程碑

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

「台灣蝶王」王冠閎今年巴黎奧運在男子二ＯＯ公尺蝶式項目游出第十一名佳績，連續兩屆賽事都刷新我國選手在奧運的最佳排名，年僅廿二歲的他未來也被期待繼續改寫我國泳壇新頁，而回想起他接觸游泳的初衷，王冠閎也透露是因為愛上在水中與自己獨處的感覺。

王冠閎日前接受本報專訪，秀出二頭肌。 記者林澔一／攝影

身為運動狂熱愛好者的王冠閎，時常在社群上分享參與游泳以外其他運動的動態，舉凡桌球、羽球、籃球等都是他排解訓練壓力的最佳解方，他也透露從小就熱愛運動，幾乎是同時間開始接觸桌球與游泳這兩項運動。

不過相較於在桌球場上的「苦手」，王冠閎認為游泳似乎更是他的歸屬，「打桌球時常常不容易打到球，相較於同年齡的人好像不是特別突出，但在游泳時狀況似乎就不太一樣，教練說什麼我幾乎一聽就能上手，加上覺得能夠游得比別人快，慢慢的就找到興趣和成就感。」

年僅廿二歲的王冠閎近年屢屢刷新台灣泳壇新頁。 記者林澔一／攝影

王冠閎透露，一開始接受游泳訓練時，只是把他當作一項對身體好的運動，沒想到會慢慢變成興趣，最後成為專業，「其實還有另外一個原因就是我不太喜歡看書，在水裡面我就不用擔心被老師罵，在水中我要面對的除了水的聲音，就只有我自己的想法，這能讓我忘卻很多的煩惱和煩躁。」

儘管接觸游泳的理由很單純，但王冠閎的一路成長卻帶給國內泳壇無限的衝擊，目前已保有長、短道合計十一項的全國紀錄，且二Ｏ二一年首度站上奧運舞台就在男子二ＯＯ公尺蝶式游出第十三名佳績，今年巴黎奧運更是將成績再推向第十一名，不僅是本屆賽事亞洲選手在此賽事的最佳成績，且兩屆賽事都創下我國泳將在奧運的最佳排名。

此外，王冠閎在杭州亞運更是游出二ＯＯ公尺蝶式銀牌的佳績，成為繼指導教練黃智勇後，我國再一位在亞運奪牌的男子游泳選手，師徒兩完成了「橫跨廿五年」的奪牌連線，讓當時在一旁觀賽的黃智勇也忍不住哽咽，直呼有「夢想成真」的感覺。

對於過去四年屢屢刷新台灣泳壇的新頁，年僅廿二歲的王冠閎也不打算為自己的未來設限，尤其下屆名古屋亞運、洛杉磯奧運將是他邁入生涯黃金期的階段，但談到參賽目標時他說，「不太會去設定一個明確的獎牌成色或是名次，未來是捉模不定的，或許我心裡有個底，但不會說出來，就是保持健康身體，認真準備每一步。」