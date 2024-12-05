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黃筱雯專訪／寶島刺在手上 黃筱雯出拳行銷台灣

聯合報／ 記者曾思儒／專訪
黃筱雯秀出左臂刺青。記者余承翰／攝影
黃筱雯秀出左臂刺青。記者余承翰／攝影

拳擊女將黃筱雯除有一七五公分的身材優勢，佈滿彩色刺青的左手臂成個人特色，更把台灣圖案刺在顯眼位置，不只希望被鏡頭拍到，當有其他選手詢問代表隊伍時，馬上能指著手上的寶島介紹。

秀出左臂愈來愈多刺青，黃筱雯笑說，大部分是自己喜歡的迪士尼角色，「最有意義是胸前爸爸幫我刺的英文，還有台灣。」父母從小離異，父親曾因吸毒入獄，讓黃筱雯一度不諒解，直到接觸拳擊後找到自信和人生方向，也和父親和解，儘管因專注訓練和家人相處時間受限，身為刺青師的爸爸在鎖骨留下代表「莫忘初衷」的英文刺青，伴隨她四處征戰。

台灣地圖是黃筱雯另一個巧思，不只在左手臂正中間，好讓轉播鏡頭容易帶到，顏色更使用黑白漸層，不同於其他彩色刺青。

「覺得自己常代表台灣出去，人家問起我們來自哪裡，他們不太知道，但我又覺得身為台灣人，帶著台灣出去比賽很驕傲。」黃筱雯於是將台灣圖案刺上身，東京奧運時也受到外國媒體注意，成另類行銷台灣方式。

奧運國手Online 黃筱雯

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