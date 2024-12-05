黃筱雯專訪／黃筱雯突破低潮 奪年終賽冠軍

拳擊好手黃筱雯三年前在東京奧運奪下中華代表團史上第一面奧運拳擊獎牌，讓她知名度大漲，接下來杭州亞運和巴黎奧運卻接連失利，但她在剛結束的世界拳擊總會年終賽帶回女子五十四公斤級金牌，用實際行動證明走過低潮，繼續朝二○二六年名古屋亞運的目標前進。

黃筱雯在二○一九年世界錦標賽就嘗到奪金滋味，東京奧運登上頒獎台成運動生涯重要時刻，不過，東奧後再拚世錦賽只打一場就出局；她接受本報專訪時回憶，當時陷入低潮，和教練劉宗泰不斷檢討、探索問題，「和教練發現東奧後比較敢打，一直以來都是比較被動，因為身高優勢的關係，是遊走型的打法，東奧後比較敢出拳，和對手多抗衡，但變成我劣勢的打法。」

師徒倆發現問題後不斷調整，去年世錦賽再登頂，但在杭州亞運失利，今年巴黎奧運更因關鍵誤判提前出局，成為拳擊女將「四金釵」中唯一沒帶回獎牌的選手。

黃筱雯小檔案 製表／曾思儒

黃筱雯分享劉宗泰一句話幫助自己很多，「就像教練說的，運動員不可能一直處在高峰，一定要下來再彈上去，才會知道這段辛苦過程是怎麼走。」

從每場比賽學習寶貴經驗，黃筱雯透露巴黎奧運的誤判後也有自我檢討，「不能完全說都是裁判問題，如果前兩回合可以拿下比較明顯的優勢，有第三回合有這樣現象出現，不可能完全影響比賽局勢，只能自己回頭繼續調整，讓下個比賽、未來比賽更好。」

巴黎奧運後沒太久就投入訓練，黃筱雯專訪時喊著「不會因巴奧低沈」，果然就在年終賽打出漂亮成績，也和同門學弟「阿甘」甘家葳約定好，兩年後要在名古屋亞運一同發光。