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黃筱雯專訪／一餐只吃8顆蘋果！黃筱雯透露控制體重魔果菜單

聯合報／ 記者曾思儒／專訪

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

有著175公分高挑身材的奧運拳擊國手黃筱雯，東京奧運打下女子51公斤級銅牌，風光登頒獎台背後卻要付出辛苦的控制體重代價，還曾有一餐只吃8顆蘋果紀錄，就連參加巴黎奧運時吃起甜點都只能淺嚐。

175公分的黃筱雯身材纖細。記者余承翰／攝影
175公分的黃筱雯身材纖細。記者余承翰／攝影

剛打下年終賽54公斤級金牌的黃筱雯提到，東京奧運前控制體重特別辛苦，平常正常吃喝最高會到57公斤，東奧要降到51公斤，又因疫情不能出國比賽，每天在國訓中心和體重抗戰，「尤其是靠近比賽的尾端，晚上會睡不好、訓練量又要一直提高，又不能吃太多的情況下，要把體重壓下去，訓練還要達到效果。」

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最辛苦的時刻，戒掉最喜歡的甜食和手搖飲是必須，黃筱雯又不喜歡吃菜和肉，為了控制體重挑了喜歡的蘋果當主食，且還要分次拿取，她接受本報專訪時比劃說：「第一次先拿5個，還有點餓再拿3個，還有餓再拿2個，吃8顆蘋果知道是多重，才知道晚上怎麼吃。」

黃筱雯巴黎奧運改比54公斤級，加上體重控管已經有經驗，配合國訓中心的運動科學及教練劉宗泰的訓練課表，過程沒有像東奧那麼辛苦，不過到巴黎當地仍不能掉以輕心，她笑說選手餐廳有供應像是馬林糖的甜點，尺寸十分驚人，自己雖然想要獨享，但想到還要過磅，最後仍和學弟「阿甘」甘家葳一人一半，一起承擔、分享熱量。

黃筱雯巴黎奧運後接受本報專訪。記者余承翰／攝影
黃筱雯巴黎奧運後接受本報專訪。記者余承翰／攝影

奧運國手Online

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