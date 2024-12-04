快訊

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

終於定案！台北、上海同時宣布雙城論壇12月17日登場

聽新聞
0:00 / 0:00

甘家葳專訪／開朗原住民男孩有「少年心」 甘家葳秀天籟美聲

聯合報／ 記者曾思儒／專訪
巴黎奧運拳擊國手甘家葳很喜歡唱歌，接受本報專訪時清唱幾段技驚四座。記者余承翰／攝影
巴黎奧運拳擊國手甘家葳很喜歡唱歌，接受本報專訪時清唱幾段技驚四座。記者余承翰／攝影

擁有多個原住民血液的巴黎奧運拳擊國手「阿甘」甘家葳，從小離開部落追逐拳擊夢想，舒解訓練、比賽壓力除了打電動還有高歌一曲，接受本報專訪時小秀一段，不論是周杰倫的〈夜曲〉或是偶像劇《回到愛以前》片頭曲〈美麗〉都能輕鬆演繹，完美轉音讓學姊黃筱雯大力鼓掌，喊：「第一次聽會哭耶！」

平常在擂台展現殺氣一面，私底下的「阿甘」是個陽光男孩，合作7年的黃筱雯給學弟「傻」、「認真」、「可愛」的形容，還爆料甘家葳有「少男心」的一面，逛街時都會特別到有絨毛玩偶的店家，在可愛娃娃看很久，後來也真的帶了一隻回去，還取了名字「趴趴」。

巴黎奧運拳擊國手甘家葳很喜歡唱歌，接受本報專訪時清唱幾段技驚四座。記者余承翰／攝影
巴黎奧運拳擊國手甘家葳很喜歡唱歌，接受本報專訪時清唱幾段技驚四座。記者余承翰／攝影

笑開懷的甘家葳解釋，毛絨絨的娃娃很療癒，且他也不是什麼娃娃都搜集，倒是巴黎奧運初體驗時有特別去換了各國的pin，為首度奧運行留下紀念。

果然有「少年心」的阿甘，接受小遊戲懲罰時作出可愛動作三連拍，在黃筱雯指點下完成度很高，再度展現放下拳套的另一面。

「阿甘」還透露，自己偶像是NBA勇士隊當家球星柯瑞，到巴黎時原本期待在選手村遇到美國男籃隊，可惜抵達後才知道美國男籃沒有入住，不過還是看到許多優秀的選手，他笑說：「來巴黎覺得自己不是以前的阿甘，不一樣的感覺。」

甘家葳比出可愛動作三連拍。記者余承翰／攝影
甘家葳比出可愛動作三連拍。記者余承翰／攝影

巴黎奧運拳擊國手甘家葳很喜歡唱歌，接受本報專訪時清唱幾段技驚四座。記者余承翰／攝影
巴黎奧運拳擊國手甘家葳很喜歡唱歌，接受本報專訪時清唱幾段技驚四座。記者余承翰／攝影

甘家葳（右）在黃筱雯指導下比出可愛動作三連拍。記者余承翰／攝影
甘家葳（右）在黃筱雯指導下比出可愛動作三連拍。記者余承翰／攝影

奧運國手Online

延伸閱讀

羽球年終賽／周天成利多？奧運雙金安賽龍因傷退賽無緣4連霸

高雄世運主場館遭演唱會毀壞跑道 議員怒批：全國賽事被迫換場地

拳擊／WB年終賽摘金增添自信 黃筱雯笑稱周天成外套是秘密武器

拳擊／擊退蒙古亞運銅牌 黃筱雯WB年終賽打回金牌

相關新聞

黃筱雯專訪／低潮時吃冰淇淋就好 黃筱雯憶甘家葳暖心之舉很烏龍

杭州亞運無緣頒獎台、巴黎奧運因關鍵誤判遭淘汰，我國拳擊好手黃筱雯沒被低潮打敗，上周世界拳擊總會年終賽打下54公斤金牌，她...

甘家葳專訪／陪練員時僅月領9500元 甘家葳差點就轉教練

同期戰友紛紛放棄選手路，巴黎奧運拳擊國手甘家葳去年也動了退役念頭，去年杭州亞運前已經和教練劉宗泰說好，沒成績就要去外面拳...

黃筱雯專訪／一餐只吃8顆蘋果！黃筱雯透露控制體重魔果菜單

有著175公分高挑身材的奧運拳擊國手黃筱雯，東京奧運打下女子51公斤級銅牌，風光登頒獎台背後卻要付出辛苦的控制體重代價，...

甘家葳專訪／開朗原住民男孩有「少年心」 甘家葳秀天籟美聲

擁有多個原住民血液的巴黎奧運拳擊國手「阿甘」甘家葳，從小離開部落追逐拳擊夢想，舒解訓練、比賽壓力除了打電動還有高歌一曲，...

黃筱雯專訪／劉宗泰像教練也像爸爸 黃金團隊邁向名古屋

中華拳擊隊在今年巴黎奧運共取得6張門票，締造隊史紀錄，「同門」黃筱雯和甘家葳更一同前進花都；團隊年底再遠赴英國，黃筱雯更...

張博雅專訪／國手訓練路上 姊妹相扶持

張博雅今年在巴黎奧運好表現以及撞臉港星朱茵的話題，在賽會期間受到高度關注，不過她強調希望用更好成績讓外界認識自己，也期待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。