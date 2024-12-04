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甘家葳專訪／開朗原住民男孩有「少年心」 甘家葳秀天籟美聲
擁有多個原住民血液的巴黎奧運拳擊國手「阿甘」甘家葳，從小離開部落追逐拳擊夢想，舒解訓練、比賽壓力除了打電動還有高歌一曲，接受本報專訪時小秀一段，不論是周杰倫的〈夜曲〉或是偶像劇《回到愛以前》片頭曲〈美麗〉都能輕鬆演繹，完美轉音讓學姊黃筱雯大力鼓掌，喊：「第一次聽會哭耶！」
平常在擂台展現殺氣一面，私底下的「阿甘」是個陽光男孩，合作7年的黃筱雯給學弟「傻」、「認真」、「可愛」的形容，還爆料甘家葳有「少男心」的一面，逛街時都會特別到有絨毛玩偶的店家，在可愛娃娃看很久，後來也真的帶了一隻回去，還取了名字「趴趴」。
笑開懷的甘家葳解釋，毛絨絨的娃娃很療癒，且他也不是什麼娃娃都搜集，倒是巴黎奧運初體驗時有特別去換了各國的pin，為首度奧運行留下紀念。
果然有「少年心」的阿甘，接受小遊戲懲罰時作出可愛動作三連拍，在黃筱雯指點下完成度很高，再度展現放下拳套的另一面。
「阿甘」還透露，自己偶像是NBA勇士隊當家球星柯瑞，到巴黎時原本期待在選手村遇到美國男籃隊，可惜抵達後才知道美國男籃沒有入住，不過還是看到許多優秀的選手，他笑說：「來巴黎覺得自己不是以前的阿甘，不一樣的感覺。」
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