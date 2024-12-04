黃筱雯專訪／劉宗泰像教練也像爸爸 黃金團隊邁向名古屋

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

中華拳擊隊在今年巴黎奧運共取得6張門票，締造隊史紀錄，「同門」黃筱雯和甘家葳更一同前進花都；團隊年底再遠赴英國，黃筱雯更是打下世界拳擊總會年終賽金牌，為團隊榮耀再添一筆。

甘家葳（右）和黃筱雯接受本報專訪。記者余承翰／攝影

一路接受教練劉宗泰指導，黃筱雯笑說教練不走「感性」路線，訓練上也非常嚴格，但私底下像是爸爸又像朋友，選手遇到事情都會和他請教，「教練像是個安定的存在，雖然有時覺得他罵人有點機車，但他還是對我們很好，我們還是很愛他。」

黃筱雯透後，教練有時會先教訓自己一頓，心裡還在受創時就會突然收到教練傳的訊息，她笑說：「他都傳短短的，『不要灰心，教練還是覺得你很讚的』，配上肌肉猛男比讚的貼圖。」

大學加入劉宗泰團隊的甘家葳提到，和「阿泰教練」是世青賽時結緣，當時自己是選手，劉宗泰是帶隊教練，之後就一路合作到現在，團隊下一步重大目標鎖定後年名古屋亞運，期待一同登上頒獎台。

甘家葳分享，巴黎奧運時剛好是父親節期間，團隊還特別到選手村附近的餐廳吃牛排，為教練慶祝父親節，「他是個什麼東西都很為我們著想的教練，雖然有時候會被唸一下，但知道要點醒我們，給我們一點壓力，不要讓我們太放鬆，都是為我們好。」

甘家葳（右）和黃筱雯接受本報專訪，示範拳擊動作。記者余承翰／攝影

甘家葳（右）和黃筱雯接受本報專訪，玩起拳擊互動遊戲十分認真。記者余承翰／攝影

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