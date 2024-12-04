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甘家葳專訪／差點就轉教練 杭州亞運成阿甘轉捩點

聯合報／ 記者曾思儒／專訪
甘家葳玩小遊戲落敗後比出可愛懲罰動作。記者余承翰／攝影
甘家葳玩小遊戲落敗後比出可愛懲罰動作。記者余承翰／攝影

同期戰友紛紛放棄選手路，巴黎奧運拳擊國手甘家葳去年也動了退役念頭，去年杭州亞運前已經和教練劉宗泰說好，沒成績就要去外面拳擊館當教練，奪下銀牌改變了他的人生規劃，今年不只完成奧運初體驗，更放眼2026年名古屋亞運，要一拚杭州沒能完成的金牌戰。

甘家葳流有鄒族和布農族血液，從小就是運動健將，曾是排球和拔河雙棲好手，因拔河隊解散才加入學校的拳擊社團，進入高中才正式接受拳擊專業訓練；轉練拳擊過程並非一帆風順，他曾遇過一個月只領9500元的陪練員時期，經過10年努力終於在杭州亞運打出名號。

「阿甘」坦言，同期戰友紛紛在外面拳擊館教拳，收入和自己相比優渥許多，加上自身經濟狀況也不算好，杭州亞運前就和教練劉宗泰說好，沒有成績就要離開訓中心，「我也滿喜歡教拳、教別人，從不會到會，就很有成就感。」

超過十年苦練在杭州化為甜美果實，甘家葳轉任教練的規劃直接順延，他笑說：「心情很開心，覺得以前的辛苦沒有辜負自己，沒有辜負學姊。」

甘家葳口中的「學姊」正是長期合作的兩屆奧運國手黃筱雯，他擔任黃筱雯陪練員7年，過往是「阿甘」幫助黃筱雯挑戰世界舞台，現在是兩人一起前進，讓黃筱雯直呼感動。

黃筱雯提到，「阿甘」有實力，技術可說是國內「最頂級」，有段時間要擔自己陪練，待遇又不高，心裡多少會不舒服，但仍陪伴自己備戰奧運，也是有這些幕後功臣的幫助，才能讓自己持續踏上國際舞台的頒獎台。

清楚甘家葳一路歷程，杭州亞運看到「阿甘」打出突破成績，黃筱雯都感動掉淚，她說：「彼此一起走來真的不容易，以前是他push我往前，那次我沒辦法和他一起站上頒獎台，但是身為學姊，在他背後一直看著他走這段路。他真的很辛苦，又遇到亞運前媽媽（過世）的事情，又不敢太過難過，因為比賽是我們很重要的事情，但家人也相當重要。遇到這樣的事情我也不知道怎麼鼓勵他，只能說阿甘加油，學姊在這裡，那時他拿到奧運門票，真的很不容易。」

巴黎奧運拳擊國手甘家葳接受本報專訪。記者余承翰／攝影
巴黎奧運拳擊國手甘家葳接受本報專訪。記者余承翰／攝影
甘家葳（右）玩小遊戲落敗，在黃筱雯指點下比出可愛懲罰動作。記者余承翰／攝影
甘家葳（右）玩小遊戲落敗，在黃筱雯指點下比出可愛懲罰動作。記者余承翰／攝影
甘家葳（右）和黃筱雯一起示範拳擊動作。記者余承翰／攝影
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奧運國手Online

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