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黃筱雯專訪／低潮時吃冰淇淋就好 黃筱雯憶甘家葳暖心之舉很烏龍

聯合報／ 記者曾思儒／專訪
巴黎奧運國手黃筱雯（左）和甘家葳接受本報專訪。記者余承翰／攝影
巴黎奧運國手黃筱雯（左）和甘家葳接受本報專訪。記者余承翰／攝影

杭州亞運無緣頒獎台、巴黎奧運因關鍵誤判遭淘汰，我國拳擊好手黃筱雯沒被低潮打敗，上周世界拳擊總會年終賽打下54公斤金牌，她透露，獨處就能排解掉低落情緒，加上有團隊成員互相陪伴扶持，都是自己繼續前行的力量來源。

被學弟甘家葳形容「活潑」的黃筱雯，上了擂台殺氣十足，私底下有古靈精怪的一面，尤其模仿起教練劉宗泰唯妙唯肖，接受本報專訪時和甘家葳一來一往鬥嘴，也展現出團隊的好感情。

黃筱雯提到，遇到低潮時喜歡獨處，出現狀況自己表現也很外顯，不說話、訓練上沒那麼活潑，「教練和學弟妹都會知道，讓我有自己空間，不打擾我，我會看看劇、畫個畫，玩個遊戲，自己就會好了。」

巴黎奧運國手黃筱雯（左）和甘家葳接受本報專訪，暖身玩小遊戲十分認真。記者余承翰／攝影
巴黎奧運國手黃筱雯（左）和甘家葳接受本報專訪，暖身玩小遊戲十分認真。記者余承翰／攝影

去年杭州亞運無緣頒獎台，黃筱雯透過奧運資格賽才能拿到前往巴黎的門票，不料第一場資格賽又提前落馬，只剩第二次資格賽機會，讓她壓力更大。這時已經拿到奧運資格的「阿甘」甘家葳突然的暖心之舉，讓她好氣又好笑。

「我奧運資格賽第一次沒拿到時，在義大利，阿甘和防護員都有陪我去。比完後想說休息、沉澱心情，阿甘就找我去吃飯。」黃筱雯笑說，當時天氣冷，心情又不是很好，還和學弟吶喊「為什麼要出去？」，但甘家葳說找到了間很好吃的餐廳，一行人於是步行20分鐘前往餐廳。

「中間還去買一個冰淇淋，很冷，邊走邊吃，很快就到餐廳了，想說可以去喝個熱湯，結果沒開！」黃筱雯回憶，大家傻眼完，又走了20分鐘返回，最後在飯店附近一間披薩店解決這一餐。

「其實我知道他們想讓我放鬆心情，知道他們想安慰我，但，下次不要那麼冷，也不要買冰淇淋，換個方式，買冰淇淋回來給我吃就好了！」黃筱雯淺笑說，其實陪伴就是互相鼓勵的方式，一旁的「阿甘」也直點頭。

巴黎奧運國手黃筱雯（左）和甘家葳接受本報專訪。記者余承翰／攝影
巴黎奧運國手黃筱雯（左）和甘家葳接受本報專訪。記者余承翰／攝影

巴黎奧運國手黃筱雯（左）和甘家葳接受本報專訪。記者余承翰／攝影
巴黎奧運國手黃筱雯（左）和甘家葳接受本報專訪。記者余承翰／攝影

奧運國手Online 甘家葳 黃筱雯

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