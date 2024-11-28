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張博雅專訪／「跨欄甜心」盼自力跑進奧運

聯合報／ 記者劉肇育／專訪

「跨欄甜心」張博雅外型亮眼，擁有高人氣。記者鄭超文／攝影
「跨欄甜心」張博雅外型亮眼，擁有高人氣。記者鄭超文／攝影
新生代「跨欄甜心」張博雅在今年巴黎奧運初嘗站上運動員最高殿堂的滋味，亮眼的外型讓她人氣暴漲，成為新生代田徑女神。儘管對表現不滿意，她直言這次奧運經驗收穫良多，期待四年後洛杉磯奧運能在最擅長的一百公尺跨欄賽事登場。

廿一歲的張博雅在國小二年級時，因為在校內玩「鬼抓人」，被啟蒙教練曹建國挖掘，就此展開田徑訓練之路，張博雅說：「父母一直都很支持我們在運動這領域，也讓我們知道練習很辛苦，要接觸就不要輕易放棄。」

張博雅很快嶄露頭角，去年杭州亞運女子一百公尺跨欄決賽跑出第四名，返國後又在全運會跑出十三秒一一，成為我國歷年第三傑佳績，僅次於「飛躍羚羊」紀政的十二秒九三全國紀錄和林詩亭的十三秒○四，今年更以外卡資格取得奧運參賽權。

「跨欄甜心」張博雅 製表／劉肇育
「跨欄甜心」張博雅 製表／劉肇育

儘管因為外卡身分必須在一百公尺賽事出賽，而非擅長的跨欄項目，讓張博雅一度自我懷疑，但在調適心理後，決定好好享受這個舞台，最終也在預賽跑出十一秒八八，繼「風速女王」王惠珍後，我國又一位在奧運跑出十二秒內的女子短跑選手，直呼受益良多。

張博雅在奧運也化身小粉絲，開幕式進場時首次與「羽球一姊」戴資穎搭上話，期待有一天能成為像她這樣的世界級選手。談到過去兩年歷經亞、奧運洗禮，張博雅將眼光看向國際舞台，期待能在後年名古屋亞運站上頒獎台，四年後的洛杉磯奧運更能自力取得奧運門票，在擅長的一百公尺跨欄賽事為台灣爭光。

奧運國手Online 張博雅 戴資穎

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