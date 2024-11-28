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張博雅專訪／國手訓練路上 姊妹相扶持

聯合報／ 記者劉肇育／專訪
張博雅（左）在奧運期間因為甜美的外型被認為撞臉港星「朱茵」。記者鄭超文／攝影
張博雅（左）在奧運期間因為甜美的外型被認為撞臉港星「朱茵」。記者鄭超文／攝影

張博雅今年在巴黎奧運好表現以及撞臉港星朱茵的話題，在賽會期間受到高度關注，不過她強調希望用更好成績讓外界認識自己，也期待兩年後的名古屋亞運，能和身為卡巴迪選手的姊姊張佑婕一同為國出征。

張博雅去年杭州亞運首度參賽，大她四歲的姊姊張佑婕一度入選卡巴狄亞運培訓隊，但因膝蓋韌帶傷勢開刀治療，無緣攜手妹妹一同出征。

對於國中時選擇從田徑隊轉練卡巴迪，張佑婕指出，由於喜歡嘗試新鮮事物，在得知校內有卡巴迪隊，就與好友一同加入；當時對卡巴迪一知半解的張博雅直言，以為姊姊只是參加社團活動，看到她在縣賽得獎，才知道卡巴迪也是競技運動，且是亞運比賽項目。

儘管兩姊妹之後在不同項目發展，但張博雅指出，運動訓練因為有了姊姊陪伴，多了一份不可取代的支持力量，很多不能與同儕討論的問題，張佑婕也成為唯一訴說窗口，「姊姊是比較樂觀的人，當我訓練陷入瓶頸時，都是她在鼓勵、開導我，即使嘴巴上嫌我很煩，但總是會聽我傾訴。」

張博雅平常最愛和姊姊聊動漫和穿搭，對於被媒體報導撞臉港星朱茵，她透露去年亞運也曾被機場海關說像女星張鈞甯，但自己與姊姊都認為不太像，也不希望因為「女神」、「甜心」等稱號而帶來壓力。

後年名古屋亞運倒數，張博雅將目光放在頒獎台，張佑婕也透露還未放棄站上亞運舞台夢想，「會再嘗試看看，能不能至少去一次，當最後一次去拚。」

奧運國手Online 張博雅

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