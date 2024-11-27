張博雅專訪／張佑婕在卡巴迪找到一片天 與妹妹張博雅靠動漫解爭執

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

儘管國小時也曾參加田徑隊，但張博雅的姐姐張佑婕在國中時選擇轉換跑道，轉練近年在台灣逐漸受到關注的卡巴迪運動，甚至一度入選杭州亞運的培訓隊，不過最終因為傷勢錯過與張博雅一同出征亞運的機會，但張博雅也透露，在運動這條路上姐姐的支持是不可或缺。

張佑婕（右）曾入選杭州亞運卡巴迪培訓隊。記者鄭超文／攝影

比張博雅大4歲的張佑婕，在國小時也被認為具有跑步的天賦，不過升上國中後，她選擇投入當時在國內並不盛行的卡巴迪運動，成為家中第一位走上不同運動道路的一員，談到與卡巴迪的結緣，張佑婕說：「雖然國中時老師說我很適合跑步，但因為我很喜歡接觸新鮮事物，剛好學校也有卡巴迪隊，就跟朋友一起決定加入。」

談到姐姐選擇轉練卡巴迪，張博雅坦言一開始自己與外人一樣，都不了解卡巴迪是什麼樣的運動，甚至以為只是單純的社團活動，直到張佑婕在縣賽得名後，才逐漸了解卡巴迪並且佩服姐姐的決定，「卡巴迪運動有蠻多的肢體接觸，比起田徑可能更容易受傷，所以我一直很佩服姐姐的勇氣。」

在卡巴迪的賽場上，張佑婕很快的找到了屬於自己的一片天，並一度成為杭州亞運會培訓隊的一員，但最終因為膝蓋韌帶傷勢必須開刀治療，無緣參與亞運會，「我是屬於比較樂觀派的，事情發生了不喜歡一直糾結，當時知道自己膝蓋韌帶斷掉，就馬上決定去看醫生，趕快開刀復健，不能去亞運當然覺得可惜，但畢竟身體還是比較重要。」

張博雅（左）與姐姐張佑婕（右）感情好，兩姐妹都熱愛動漫且會互相分享穿搭。記者鄭超文／攝影

儘管姐妹倆無緣攜手進軍亞運，但張博雅也表示，在運動訓練這條路上，因為多了姐姐的陪伴，讓她多了一份不可被取代的動力，「我們以前感情其實不太好，覺得她都欺負我，但慢慢懂事後才知道她佔很重要位置。像是我對於訓練自我要求很高，遇到瓶頸時都會問姐姐，她都會開導我、鼓勵我，就算有時候她嘴巴上說我很煩，但還是會聽我的傾訴。」

除了扮演彼此在訓練上的情緒窗口，張佑婕透露與張博雅就像是一般的姊妹，平時也會討論穿搭方式與藝人造型，也會有意見不合或是爭執的時候，但透過分享兩人最愛的動漫、網路迷因或是搞笑影片，也成為兩姐妹快速和好的秘訣。

在妹妹張博雅已經放眼下屆亞運，甚至是4年後奧運的情況下，目前已開始協助教學工作的張佑婕也透露，還沒有放棄站上亞運舞台的夢想，而名古屋亞運也可能成為她生涯的一個重大轉折點，「會再嘗試看看，看能不能至少去一次，當最後一次去拚。對於未來也已經有一些規劃，如果沒有接觸運動，因為現在也在讀法律系碩班，希望生涯有不同發展。」

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