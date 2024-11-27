張博雅專訪／爆紅被封女神有壓力 張博雅樂當小粉絲與戴資穎搭上話

8月結束的巴黎奧運，中華隊拿下2金5銅佳績！回顧本屆奧運，中華隊開低走高，一直到第一周尾聲獎牌才開張，局勢就此翻轉，最後奪金數追平東京奧運與雅典奧運，7面獎牌也僅次東奧的12面。《udn聯合新聞網》接下來將專訪數位巴黎奧運國手，帶大家一窺國手們有趣的一面，追蹤這系列報導還能抽簽名照喔！

張博雅在今年巴黎奧運不僅靠著實力吸引外界目光，更因為甜美的外型被認為酷似港星朱茵而一度成為話題，不過張博雅透露被冠上「跨欄女神」的稱號確實讓自認是一般人的她感受到壓力，期待自己能夠用更好的成績讓外界認識。

張博雅（左）在奧運期間因為甜美的外型被認為撞臉港星「朱茵」。記者鄭超文／攝影

儘管過去幾年在國內田徑賽事中就有亮眼表現，但張博雅直到去年杭州亞運的亮眼表現讓她受到更多的關注，甚至到今年巴黎奧運期間，長相甜美的她更因為被媒體報導外形酷似港星朱茵，讓她的粉絲「破圈」到各層面，社群追蹤人數也因此暴漲。

不過與朱茵相差超過30歲的張博雅透露，其實一開始聽到說被像朱茵時，對於這個名字並不熟悉，事後上網查詢後才知道她是不少7、8年級生的女神，她笑說：「去查以後發現她真的很漂亮，但我自己覺得不太像，反倒是去年杭州亞運在機場的海關時，有被要求拉下口罩，並被問有沒有被說過像張鈞甯，但我自己是沒有覺得特別像誰。」

張博雅也坦言，過去幾年陸續被冠上「甜心」、「女神」等封號，確實讓自己有點壓力，「有一陣子我都不敢穿得太邋遢出門，怕會被認出來，對於稱號沒有到特別喜歡，不適合我自己，因為我把自己當一般民眾。」

張博雅（左）與姊姊張佑婕（右）示範暖身操。記者鄭超文／攝影

儘管在奧運後人氣暴漲，但張博雅透露今年奧運開幕式時，身為「I人」的她也一度化身小粉絲首度與偶像、羽球一姐戴資穎搭上話，「開幕進場時因為下雨，我們下到船艙內躲雨，結果就遇到小戴學姐跟我說『巴黎鐵塔好漂亮』，我那時心裡想說『哇，小戴跟我說話誒』，還跟她要求合照並獲得她的同意，完全就是個小粉絲。」

張博雅指出，儘管自己與戴資穎在不同運動領域，但戴資穎的故事與事蹟不僅國內球迷如數家珍，就連在國外都有相當的影響力，也期望自己有朝一日能跟上偶像腳步，「小戴真的是一個很厲害的選手，甚至全世界的人幾乎都知道她在羽球上的成就，希樣自己有朝一日也能成為像她一樣厲害的選手。」

張博雅身材高挑。 記者鄭超文／攝影

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