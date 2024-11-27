張博雅專訪／從鬼抓人跑到最高殿堂 張博雅下次要靠自己進奧運

我國新生代「跨欄甜心」張博雅，今年巴黎奧運初嚐站上運動員最高殿堂的滋味，加上亮眼的外型讓她人氣暴漲，成為新生代的「田徑女神」，儘管對於自身表現並不感到滿意，但張博雅直言這次到奧運依舊讓她收穫良多，也期待下屆洛杉磯奧運能在自己最擅長的100公尺跨欄賽事登場。

年僅21歲的張博雅，從國中時期就因為高挑的身材和亮眼表現成為田徑場上快速崛起的短跑新星，不過談到田徑生涯的起源，她透露是在國小玩鬼抓人時遭到啟蒙教練曹建國挖掘。

回憶起這段往事，張博雅笑著說：「國小二年級的時候我因為喜歡在下課時玩鬼抓人，並繞著教室外的大榕樹跑，我的啟蒙教練看到我的跑姿後，就說我是天生的200公尺選手，問我要不要加入田徑隊。」

在加入田徑隊後，張博雅才知道父母過去也曾是田徑隊的一員，兩人也成為張博雅在田徑這條路上的最大支持者，甚至姐姐張佑婕在加入卡巴迪隊前，也曾接觸過田徑，加上之後弟弟、妹妹也都加入了田徑的行列，讓張博雅一家人成為了名符其實的「田徑世家」。

在田徑這個舞台上，張博雅就如啟蒙教練曹建國所說很快就嶄露頭角，但在國三與高二時，她也如同多數運動員一般遭遇了重大的傷勢考驗，甚至還一度在場上跑到失去意識，但這都沒有打擊張博雅想要變得更好的決心，並且選擇從短跑轉練更具有國際競爭力的欄架項目。

張博雅分享加入田徑隊的原因只是因為「鬼抓人」的跑姿被啟蒙教練看見。 記者鄭超文／攝影

去年杭州亞運也是張博雅首度登上亞奧運舞台，她也在與中國大陸名將林雨薇、吳艷妮等人的決賽競速中，最終跑出第4名佳績，返國後又在全運會跑出13秒11的我國歷年第3傑佳績，僅次於「飛躍羚羊」紀政的12秒93全國紀錄和林詩亭的13秒04。

而今年7月張博雅更是以外卡資格首度取得奧運參賽權，不過將必須在女子100公尺參賽而非主項的跨欄賽事，讓張博雅一度自我懷疑，「一開始有懷疑自己是不是有能力能夠站上這個舞台，但後面就想說都已經取得資格，為什麼不好好珍惜呢，不管成績是好是壞都應該要放手一搏。」

最終張博雅也在巴黎奧運預賽跑出11秒88的成績，成為繼「風速女王」王惠珍後，我國再一位在奧運跑出十二秒內的女子短跑選手，談到首次的奧運出賽經驗，張博雅說：「結果雖然沒有我自己想像的好，但至少我盡力了，整個過程我都很享受比賽與舞台，也吸取到好的經驗，無疑是一趟最棒的旅程。」

對於21歲的張博雅來說，這兩年的亞奧運初體驗都只是她邁向國際舞台的開端，她也直言希望能朝著女子100公尺跨欄跑進13秒內的目標邁進，不僅要放眼後年名古屋亞運的頒獎台，也希望4年後的洛杉磯奧運能靠著達標或是積分，自力取得奧運參賽門票。

張博雅與姐姐張佑婕一起接受udn專訪。 記者鄭超文／攝影

我國新生代「跨欄甜心」張博雅接受udn專訪。 記者鄭超文／攝影

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